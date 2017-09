"Drugiej szansy może nie być". Mała Julka walczy z chorobą i czasem

6-letnia Julka walczy z najbardziej zabójczą odmianą glejaka wielopostaciowego. Możliwości leczenia w Polsce wyczerpały się. Dziewczynka została zakwalifikowana do operacji w Harley Street Clinic w Londynie. Operacja jest możliwa do przeprowadzenia już w najbliższą niedzielę 1 października. Do tego czasu bliscy Julki muszą zebrać aż milion złotych. "To nasza ostatnia i jedyna szansa, na ratunek dla naszego dziecka, dlatego prosimy o pomoc" - piszą na stronie Sie Pomaga.

Zdjęcie 6-letnia Julka /Archiwum domowe /

19 marca tego roku u 6-letniej Julki zdiagnozowano guza mózgu.



"Choroba Julci zaczęła się bardzo zwyczajnie - od bólu głowy, który szybko mijał, ale pojawiał się coraz częściej. Chcieliśmy sprawdzić, co się dzieje, czy wszystko jest w porządku. Skierowano Julię do okulisty i laryngologa, a gdy ból przestał ustępować, neurolog wysłał nas na tomograf i rezonans. Wtedy pierwszy raz usłyszeliśmy, że nasze dziecko ma guza mózgu!" - opisują historię bliscy dziewczynki.

31 marca dziecko przeszło pierwszą operację usunięcia guza. Została przeprowadzona w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Niestety guz był tak zlokalizowany, że udało się wyciąć tylko jego część.



"Wtedy też pierwszy i ostatni raz usłyszeliśmy słowa otuchy. Lekarze jeszcze przed badaniem próbki ocenili, że jest duża szansa na to, że guz może mieć postać łagodną. Tydzień później wszystko już było jasne - guz pnia mózgu DMG, glejak w swojej najcięższej formie - rokowania fatalne" - opowiadają bliscy.



Zdjęcie Operacja może odbyć się już w najbliższą niedzielę / Archiwum domowe /

Po trzech cyklach okazało się, że chemioterapia nie działa. Guz zaczął odrastać. Konieczne było przyspieszenie radioterapii.



"Po radioterapii Julka dostała kolejną nową chemioterapię a rezonans pokazał, że guz się trochę zmniejszył. Na to czekaliśmy, bo tylko regresja pozwalała nam szukać nowych możliwości ratunku. Zaczęliśmy wyścig z czasem w poszukiwaniu właściwego leczenia w Niemczech, Szwajcarii, USA. Odezwaliśmy się do kilkunastu ośrodków, ale wszędzie dostaliśmy odmowy. Głównym powodem było to, że Julia przyjmowała wcześniej chemię, która w tamtych klinikach uważana jest za bezskuteczną. W innym wypadku okazywało się, że leczenie mogą podjąć jedynie dzieci, u których wcześniej wystąpiła wznowa..." - relacjonują rodzice Julki.



Na początku września okazało się, że dziewczynka cierpi na jedną z najgorszych możliwych mutacji, która sprawia, że przebieg choroby jest wyjątkowo agresywny.

"Zaczęliśmy szukać leczenia tej konkretnej mutacji nowotworu. Tak trafiliśmy do kliniki w San Francisco i Nowego Jorku, a stamtąd z powrotem do Europy. W Harley Street Clinic w Londynie, tylko w tej klinice w Europie stosuje się metodę CED w leczeniu nowotworu" - tłumaczą.

We wtorek w nocy rodzice dziewczynki otrzymali telefon z kliniki. Julka została zakwalifikowana do operacji.



Zdjęcie Dziewczynka cierpi na jedną z najgorszych możliwych mutacji glejaka / Archiwum domowe /

"Lekarze podczas tego zabiegu chcą umieścić w główce Julii 4 cewniki, które skierują leki prosto do guza i w jego okolice. Lekarze dodatkowo zastosują inhibitory HDAC, które zablokują agresywną mutację genu i osłabią siłę, z jaką postępuje choroba. W terapii zaplanowana jest operacja, a następnie w odstępach 4-6 tygodniowych 8 cykli podawania leków bezpośrednio do guza. Badania dowodzą, że taka terapia zatrzyma postęp choroby i pozwoli kupić nam czas dla naszego dziecka. Ten czas to obecnie wszystko, co mamy, bo daje nam nadzieję" - piszą bliscy.

Operacja może odbyć się już w najbliższą niedzielę. Jednak do tego czasu rodzina musi zebrać aż milion złotych.



"To nasza ostatnia i jedyna szansa, na ratunek dla naszego dziecka, dlatego prosimy o pomoc. Jeśli nie zdążymy zdobyć środków i przystąpić do leczenia, drugiej szansy może już nigdy nie być. Prosimy o Waszą pomoc w walce o życie naszego dziecka" - apelują rodzince.



Jak można pomóc małej Julce? TUTAJ znajdziesz wszystkie informacje



Wpłaty można także dokonywać na konto fundacja "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka.



Numer konta, na który można dokonywać wpłat: 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630





W tytule przelewu należy wpisać: darowizna na leczenie Julii Potockiej





Zdjęcie 6-letnia Julka / Archiwum domowe /