Duda: Nowy rozdział w relacjach polsko-francuskich

Zaczynamy nowy rozdział w relacjach polsko-francuskich i wszystko wskazuje na to, że te relacje układają się w tej chwili dobrze - powiedział w czwartek w Brukseli prezydent Andrzej Duda nawiązując do swojej rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Zdjęcie Prezydenci Andrzej Duda i Emmanuel Macron /AFP

Jak relacjonował prezydent na konferencji prasowej, w czwartek w Brukseli odbył kilka spotkań bilateralnych na marginesie spotkania NATO. Rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem, premier Wielkiej Brytanii Theresą May, prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Według Dudy podczas rozmowy z premier May poruszona została kwestia zamachu w Manchesterze. "Pani premier mi powiedziała, że są w tej chwili nieprawdopodobnie wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, ale że nie ma w tej chwili informacji o jakichś istotnych, poważnych zagrożeniach w Wielkiej Brytanii. Nie ma informacji konkretnej o tym, że miałoby dojść do następnej próby zamachu" - podkreślił Duda.

Tematem rozmowy był też m.in. Brexit. Prezydent powiedział, że przedstawił stanowisko Polski, która chce, by Wielka Brytania nie oddalała się od Unii i współpracowała ze Wspólnotą. "By także zostały zachowane podstawowe wolności, które przede wszystkim są wolnościami obywateli w ramach Unii" - zaznaczył.

"Ucieszyły mnie niesamowicie słowa pani premier, która bardzo twardo powiedziała, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i współpracę wojskową nic się dla Wielkiej Brytanii nie zmienia. Wręcz przeciwnie, Wielka Brytania nadal chce być tym wielkim państwem, które niesie bezpieczeństwo i pokój w Europie" - podkreślił Duda.



"Donald Trump powiedział, że rozważy tę kwestię"

Jak dodał, podczas spotkania z Trumpem ponowił zaproszenie dla niego do Polski. "Pan prezydent powiedział, że do Polski przyjedzie, więc kwestia terminu jest tutaj do ustalenia" - mówił prezydent.

Podkreślił, że wraz z prezydent Chorwacji zachęcał amerykańskiego przywódcę do udziału w Szczycie Trójmorza zaplanowanym na lipiec. "W tym zakresie pan prezydent Donald Trump powiedział, że rozważy tę kwestię. Nie zamykał tego, ale też nie potwierdził jednoznacznie, że będzie" - poinformował Andrzej Duda.



"Duże otwarcie ze strony pana prezydenta Macrona"

Jak zaznaczył, "bardzo wstępnie" wraz z prezydentem Francji i kanclerz Niemiec Angelą Merkel umówili się, że spotkają się w formacie Trójkąta Weimarskiego we Francji pod koniec sierpnia.

Według prezydenta, podczas rozmowy z Macronem omówione zostały przyszłe wzajemne relacje. "Rozmawialiśmy o tym, że chcemy je budować" - zaznaczył. "Zaczynamy nowy rozdział w relacjach polsko-francuskich i wszystko wskazuje na to, że te relacje układają się w tej chwili dobrze. Jest duże otwarcie ze strony pana prezydenta Macrona" - podkreślił prezydent.