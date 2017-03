Duda odpiera zarzuty prezesa PiS. "Doświadczeni politycy to wiedzą"

​Doświadczeni politycy, którzy zajmowali się sprawami państwowymi wiedzą, że "zasadą jest pisemność"; pisemność zresztą zapewnia także transparentność działania administracji publicznej - podkreślił prezydent Andrzej Duda. "Myślę, że takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa" - dodał.

Zdjęcie Andrzej Duda /Michał Dyjuk /FORUM

Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla PAP. Kaczyński, odnosząc się do współpracy między prezydentem a szefem MON Antonim Macierewiczem podkreślił, że nie podoba mu się polityka epistolarna. Dodał, że napięcia są nieuniknione ze względu na fatalny kształt polskiej konstytucji. Jak dodał trzeba z tego wyjść, co wymaga politycznej dojrzałości ze wszystkich stron.

W połowie marca prezydent Duda wystosował do szefa MON dwa listy, w których domagał się "stosownych działań" ws. obsady stanowisk attache obrony m.in. USA, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie oraz informacji o tworzeniu wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu, które ma koordynować działania wielonarodowych batalionów NATO na wschodniej flance.

W ubiegłym tygodniu szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski powiedział, że prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami ministra obrony. Zapowiedział, że BBN skieruje w imieniu Andrzeja Dudy zaproszenie do Antoniego Macierewicza, by prezydent mógł z nim "porozmawiać osobiście". Do spotkania doszło w piątek.

Andrzej Duda po spotkaniu z Antonim Macierewiczem pytany przez dziennikarzy o słowa Kaczyńskiego podkreślił: "Doświadczeni politycy, którzy zajmowali się sprawami państwowymi, wszystkie osoby, które zajmują się także sprawami związanymi z funkcjonowaniem administracji publicznej, wiedzą doskonale, że zasadą jest pisemność. Pisemność zresztą zapewnia także transparentność działania administracji publicznej".

"Ja myślę, że też takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa. Więc forma pisemna jest tą formą, która jest przyjęta do komunikowania się w sprawach ważnych" - dodał.

"I czy to forma pisemna, czy to forma jak dzisiejszego spotkania, gdzie była narada, z której oczywiście zostaną sporządzone odpowiednie protokoły, to jest właśnie sposób, w jaki administracja publiczna, władze państwowe powinny działać na każdym poziomie. Nie tylko na poziomie władz centralnych, władz państwa, ale także na poziomie władz samorządowych. Każdych władz, które realizują swoje zadania publiczne" - oświadczył Andrzej Duda.