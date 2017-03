Duda: Polska i Węgry patrzą z optymizmem w przyszłość Europy

Polska i Węgry mają wspólną wizję przyszłości Unii Europejskiej. Zapewnili o tym w czasie spotkania w Piotrkowie Trybunalskim prezydenci obydwu krajów Andrzej Duda i Janos Ader. "Polska i Węgry patrzą z optymizmem w przyszłość Europy. Chcemy, aby Unia Europejska istniała i aby jak najlepiej się rozwijała" - mówił prezydent Andrzej Duda w piątek podczas obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Zdjęcie Prezydent Węgier Janos Ader oraz prezydent RP Andrzej Duda /Grzegorz Michałowski /PAP

- My patrzymy z optymizmem w przyszłość Europy; nasze narody patrzą z optymizmem w przyszłość Europy - mówił prezydent Duda podczas piątkowej konferencji prasowej.

- Poparcie dla jedności europejskiej zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce jest bardzo wysokie. Jest dla nas oczywiste, że chcemy, aby Unia Europejska istniała; chcemy, aby jak najlepiej się rozwijała - podkreślił.



- Chcemy, aby ten wspólny rynek, który przynosi tak wiele korzyści, nie tylko naszym krajom jako całości, ale także naszym obywatelom (...), żeby on jak najdłużej istniał - dodał prezydent.

Nawiązał też do unijnego szczytu, który rozpocznie się w sobotę i podczas którego ma zostać podpisana Deklaracja Rzymska.

- Nasze rządy, władze Polski i Węgier, w ramach współdziałania Grupy Wyszehradzkiej ustaliły wspólną deklarację, jako wkład do Deklaracji Rzymskiej, która jutro będzie podejmowana przez Radę Europejską. To pokazuje, że nasze spojrzenie na przyszłość UE, jako krajów Grupy Wyszehradzkiej, jako Polski i Węgier, jest jedno, jest wspólne i wpisuje się w to, co nie tylko dla nas, ale dla całej Europy jest tak ważne - potrzebę utrzymania jedności w ramach UE - podkreślił Andrzej Duda.

Przypadający 23 marca Dzień Przyjaźni obu państw ustanowiły w 2007 roku Sejm RP i parlament Węgier. Jego obchody odbywają się na przemian w Polsce i na Węgrzech. Ostatnie miały miejsce w Budapeszcie.