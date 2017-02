Duda spotkał się z przedstawicielami organizacji prawniczych

​Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami środowisk prawniczych. Spotkanie dotyczyło zmian w wymiarze sprawiedliwości, a konkretnie - proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy sądownictwa.

Zdjęcie Andrzej Duda /Jacek Turczyk /PAP

Przewodniczący Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych Maciej Bobrowicz powiedział po spotkaniu, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, że choć nie przyniosło ono konkretnych rozwiązań, to Andrzej Duda chce prowadzić dialog ze środowiskiem prawników. Podkreślił, że prezydent z zainteresowaniem wysłuchał ocen, przedstawionych przez uczestników spotkania.

Zdaniem środowiska prawników, proponowana reforma sądownictwa upolitycznia wybór sędziów.

"Prezydent ma swój pogląd na ten temat, ale z zainteresowaniem wysłuchał tego, co mieliśmy do powiedzenia" - zaznaczył Maciej Bobrowicz. Dodał, że prezydent stoi na stanowisku, iż rozwiązanie konfliktu między ministrem sprawiedliwości a środowiskiem prawniczym możliwe jest przez prowadzenie dialogu. "Prezydent jest strażnikiem Konstytucji. Może odegrać pewną rolę ułatwiającą ten dialog" - podkreślił Maciej Bobrowicz.



Z apelem i prośbą o rozmowę w sprawie zmian w ustroju sądownictwa do prezydenta zwróciło się 18 organizacji prawniczych.