​Duży spadek poparcia dla Nowoczesnej. Petru komentuje

"Muszę wziąć za to wszystko odpowiedzialność" - powiedział w "Faktach po Faktach" lider Nowoczesnej Ryszard Petru o dużym spadku poparcia dla jego partii.

W sondażu Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24 Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 29 proc. głosów, PO - 27 proc., Kukiz'15 - 10 proc., a Nowoczesna - 8 procent głosów.

O spadek poparcia dla Nowoczesnej, która do tej pory plasowała się na mocnym trzecim miejscu, został zapytany lider partii Ryszard Petru. Ocenił on, że "być może Nowoczesnej nie udaje się dobrze docierać z informacją o tym, co proponuje Polakom".

Petru dodał także, że za każdy wynik partii odpowiedzialny jest jej przywódca, dlatego "musi wziąć za to odpowiedzialność".