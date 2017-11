Dwa lata rządu PiS. Ministrowie podsumowują działania resortów

Pod hasłem #Dobre2Lata w środę odbywają się konferencje prasowe ministrów w rządzie Beaty Szydło, na których przedstawiają sprawozdania z działalności resortów. Za nami już wystąpienia Mateusza Morawieckiego, Elżbiety Rafalskiej, Antoniego Macierewicza i Mariusza Błaszczaka.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska podsumowuje dwa lata działalności swojego resortu /Marcin Obara /PAP

Sukcesy minister Rafalskiej

O godz. 10 głos zabrała minister Elżbieta Rafalska. Jak pokreśliła, obecny rząd przeznaczył na politykę rodzinną więcej funduszy, niż poprzednia władza.

"Nakłady na politykę rodzinną wzrosły do poziomu 3,11 proc. PKB. To znaczący wzrost nakładów, w 2011 r. wynosiły tylko 0,13 proc" - wyliczyła.

Minister zauważyła, że przyczyną wzrostu jest wprowadzenie programu 500 +, który nazwała "przełomowym". Elżbieta Rafalska podkreśliła, że wprowadzenie programu nie było łatwe. "Pierwszy rok był trudny, jest już za nami. Teraz oceniamy jego efekty" - mówiła.

W ocenie rządu program spełnia swoje założenia. Szczególnie jeśli chodzi o wsparcie dzieci pochodzących z mniejszych miejscowości. "65 proc. środków adresowanych jest na polską wieś, gdzie sytuacja dochodowa rodzin jest trudniejsza" - powiedziała minister.

Kolejnym sukcesem rządu jest poprawienie sytuacji na rynku pracy. Elżbieta Rafalska podkreśliła tutaj rolę Mateusza Morawieckiego. "Sytuacja na rynku pracy najlepsza od 1991r. Bezrobocie 6,6 proc. Tylko w jednym województwie jest dwucyfrowe bezrobocie, a w woj. wielkopolskim wynosi tylko 4 proc." - mówiła.

Zdaniem minister Rafalskiej, nie potwierdziły się słowa krytyków, którzy zarzucali Polakom brak pracowitości. "Pracuje najwięcej Polaków od niepamiętnych czasów - 16,5 mln. Pracujemy coraz wydajniej. Nieprawdziwe były mity mówiące, że jesteśmy narodem nie garnącym się do pracy" - powiedziała.

Macierewicz chwali się "wyjaśnieniem tragedii smoleńskiej"

Na warszawskim lotnisku odbyła się konferencja podsumowująca działalność MON. "Nasz wysiłek nakierowany jest na to, by Polska była bezpieczna" - podkreślił mówiąc o potrzebie stworzenia silnej armii, Antoni Macierewicz. Zdaniem ministra, gwarantem bezpieczeństwa polskich granic jest obecność wojsk NATO.

Na konferencji prasowej zaprezentowano planszę, na której wyliczono sukcesy MON z ostatnich dwóch lat. Co ciekawe, pochwalono się "wyjaśnieniem tragedii smoleńskiej".



"Polska powinna być zdolna do obrony naszej ojczyzny. Dlatego tak wyglądała organizacja szczytu NATO, dlatego doprowadziliśmy do stacjonowania wojsk NATO w Polsce" - mówił. Szef MON przypomniał, dzięki większym środkom przeznaczonym na wojsko, polska armia liczy obecnie ponad 123 tys. żołnierzy.

Kolejnym sukcesem rządu Beaty Szydło, zdaniem ministra Macierewicza, jest powołanie obrony terytorialnej.

"Budujemy armię nowoczesną i narodową" - powiedział. Antoni Macierewicz mówił też o znaczeniu granicy wschodniej, która jest intensywnie broniona przez jednostki pancerne, w przeciwieństwie do granicy zachodniej, która dzięki obecności wojsk NATO jest bezpieczna. "NATO będzie skutecznie zdolne bronić polskiej niepodległości" - zadeklarował Macierewicz.

Do sukcesów resortu, według szefa MON, zaliczają się też zmiany kadrowe w armii, co ma mieć wpływ na przyszłość wojska. "Uwolniliśmy limit awansu. W ciągu tych 2 lat odeszli generałowie, którzy się nie sprawdzili (...) przyszli młodzi oficerowie, to oni przejmą w przyszłości dowództwo nad polska armia".

Zdjęcie Antoni Macierewicz na konferencji podsumowującej dwa lata działalności MON / Bartłomiej Zborowski / PAP

Minister zaznaczył również, że dzięki obecnemu rządowi zmodernizowano uzbrojenie, takie jak haubice, moździerze czy karabiny. "To wszystko jest zasługą rządu, programu Prawa i Sprawiedliwości" - podsumował Antoni Macierewicz.

"Niemożność, która trwała w Polsce przez ostatnie lata, która była kompromitacją, jest możliwa do pokonania" - mówił w środę wiceszef MON Bartosz Kownacki, podsumowując dwa lata kadencji rządu PiS.



Kownacki odniósł się do uroczystości, jaka miała miejsce przed konferencją prasową. Chodzi o uroczyste przyjęcie na stan 1.Bazy Lotnictwa Transportowego pierwszego z zamówionych samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie.



"Dzisiaj mieliśmy ważną uroczystość, tak naprawdę ona finalizuje to, co się działo przez ostatnie miesiące" - mówił wiceszef MON. "To pokazuje, że niemożność, która trwała w Polsce przez 20 lat, niemożność, która przez ostatnie siedem lat była kompromitacją, jest możliwa do pokonania, jeśli jest determinacja polskiego rządu, jeżeli jest determinacja ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza" - oświadczył Kownacki.





Błaszczak: Skoncentrowaliśmy się na bezpieczeństwie Polski lokalnej

- Kiedy rozpoczynaliśmy misję przywracania bezpieczeństwa, skoncentrowaliśmy się na tym żeby Polska lokalna była Polską bezpieczną. Skoncentrowaliśmy się na tym żeby mieszkańcy małych miejscowości czuli się bezpiecznie - mówił szef MSWiA Mariusz Błaszczak na konferencji podsumowującej dwa lata pracy MSWiA i podległych mu służb - Policji, Straży Granicznej, straży pożarnej i Biura Ochrony Rządu.



"Obiecywaliśmy, że przywrócimy obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Polacy mieli dość zamkniętych na głucho posterunków, patroli przyjeżdżających na wezwanie z oddalonych o kilka kilometrów sąsiednich miejscowości. Polacy mieli dość braku możliwości sprawnego kontaktu z policjantami" - powiedział Błaszczak.



Jak przypomniał, 500 tys. spraw, dotyczących różnych wykroczeń i przestępstw wpłynęło od mieszkańców w ramach działającej od września 2016 r., internetowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa; 42 proc. z nich, zostało potwierdzonych przez policję potwierdziło się - poinformował.



Minister wspomniał też w swoim wystąpieniu o działalności straży pożarnej. Przypomniał trudne akcje po sierpniowych nawałnicach, kiedy zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i straże ochotnicze ruszyły na pomoc poszkodowanym.

- Jako pierwsi mówiliśmy, że nie każdy imigrant jest uchodźcą, a tylko nieliczni uciekają przed wojną; rząd PiS wybiera odpowiedzialny sposób walki z problemem nielegalnej imigracji - powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Błaszczak podkreślił, że rząd PiS wycofał się "ze złej i groźnej decyzji poprzedniego rządu koalicji PO-PSL" o sprowadzeniu do Polski imigrantów z Afryki i z krajów Bliskiego Wschodu.



"Jako pierwsi mówiliśmy, że nie każdy imigrant jest uchodźcą, a tylko nieliczni uciekają przed wojną i przed terrorem. Na forum międzynarodowym konsekwentnie sprzeciwiano się mechanizmowi automatycznej relokacji udowadniając, że ten mechanizm jest czynnikiem przyciągającym kolejne fale migracji do Europy z Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu" - powiedział szef MSWiA.



Dodał, że biorąc pod uwagę doświadczenia z Francji czy Niemiec, "można jednoznacznie powiedzieć, że proces integracji przybyszy z Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu zakończył się katastrofą".

Zdjęcie Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej / Jakub Kamiński / PAP

Podsumowanie Zbigniewa Ziobry

Jako kolejny swoje sukcesy zaprezentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wśród nich wymienił przede wszystkim walkę z wyłudzeniami podatku VAT oraz z dziką reprywatyzacją.



- Resort sprawiedliwości działa na rzecz tego, aby uczynić Polskę krajem bardziej sprawiedliwym, w którym prawo jest równe wobec wszystkich i który gwarantuje bezpieczeństwo prawne - podkreślił Ziobro.

Ziobro podkreślił, na konferencji podsumowującej dwulecie rządu, że jego resort realizuje zadania, które "zmierzają do tego, by uczynić Polskę krajem bardziej sprawiedliwym". "Państwem, w którym prawo jest równe wobec wszystkich i które gwarantuje bezpieczeństwo prawne i opiekę tak, jak wymagają tego standardy nowoczesnego państwa prawa" - zaznaczył szef MS.

Oświadczył, że jego ministerstwo ma w tej sprawie jeszcze "bardzo wiele" do zrobienia. "Ale zrobiliśmy naprawdę już bardzo, bardzo dużo" - przekonywał Ziobro.

Uzasadniał to m.in. tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało największą ilość - w całym rządzie - aktów normatywnych. "Jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o legislację" - wskazał minister.

Jak mówił, resort skupia się też na działaniach prokuratury w walce z "brutalną" przestępczością, z przestępczością zorganizowaną oraz "VAT-owską i aferalną", m.in. wyłudzającą kamienice w Warszawie i innych miastach. Według niego, obecnie prokuratura pracuje "zupełnie inaczej". "Podobnie, jak i całą parą pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości" - dodał.

Szef MS stwierdził również, że jego resort ma "wiele braków do nadrobienia". "Mamy przed sobą wiele ambitnych planów, które chcielibyśmy urzeczywistnić" - zaznaczył Ziobro

Zdjęcie Konferencja Zbigniewa Ziobry / Paweł Supernak / PAP

"Jeżeli wniosek prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz ws. delegalizacji ONR wpłynie, wówczas nadamy mu bieg; zapoznam się z argumentami i wtedy zajmę wobec niego stanowisko" - mówił w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.



"Zapoznam się z argumentami i wtedy zajmę wobec niego stanowisko, więc chciałbym działać profesjonalnie, nie będę niczego przesądzał, jakie będzie moje stanowisko w tej sprawie" - powiedział. Jak dodał, zastanawiające jest, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie występowała wcześniej z podobnymi wnioskami wobec organizacji "radykalnej lewicy", które zdaniem Ziobry "zachowywały się często w sposób agresywny na ulicach Warszawy".