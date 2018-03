​Dworczyk: Do niedzieli premier zdecyduje, którzy wiceministrowie odejdą

Do niedzieli premier Mateusz Morawiecki podejmie decyzję, którzy wiceministrowie odejdą z rządu - poinformował w sobotę szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Dodał, że informacja na ten temat ma zostać podana w poniedziałek.

"W niedzielę upływa termin, w którym pan premier może podjąć decyzję o przyjęciu dymisji, które zostały złożone przez wszystkich wiceministrów w czasie zmiany rządu. Do tego czasu premier na pewno podejmie decyzję w przypadku części wiceministrów i myślę, że w poniedziałek zostanie zakomunikowane to publicznie" - powiedział szef KPRM na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Dworczyk podkreślił, że celem jest przeprowadzenie szerszej reformy, która ma prowadzić do tego, by rząd był bardziej ekspercki a mniej polityczny. "Z tym związane jest m.in. przejście podsekretarzy stanu do służby cywilnej, czyli wybranie takiego modelu, w którym stają się najwyższymi urzędnikami z wszystkimi tego konsekwencjami" - dodał.

Szef KPRM wyjaśnił, że te "konsekwencje" polegałyby na tym, że takie osoby musiałyby np. zrzec się mandatów radnych; nie mogłyby się one też wypowiadać w sprawach "stricte politycznych". Dworczyk wskazał, że kolejnym ograniczeniem byłoby to, iż takie osoby nie mogłyby także zasiadać w radach nadzorczych firm.

"Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której podsekretarze stanu rzeczywiście będą przede wszystkim ekspertami" - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki informował w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli, że w poniedziałek przedstawi kolejne dymisje wiceministrów w swoim rządzie. Zapewnił, że jest zdeterminowany, aby w ciągu dwóch miesięcy "odchudzić" rząd.

Szef rządu zapowiadał wcześniej, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chce zredukować liczbę ministrów i wiceministrów o 20-25 proc. Oświadczył też, że chce zlikwidować wszelkie nagrody, premie dla ministrów i wiceministrów, a podsekretarze stanu mają przejść do grupy urzędników służby cywilnej. Premier rządu mówił też o zmniejszeniu liczby członków gabinetów politycznych; zapowiedział także zmniejszenie lub likwidację kart kredytowych w administracji rządowej, wszędzie tam, gdzie one nie będą niezbędne.

Na razie z rządem pożegnało się trzech wiceministrów: wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński, wiceszef resortu infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski oraz Jarosław Pinkas, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

W czwartek rzecznik resortu środowiska informował PAP, że dymisję złożył również wiceszef MŚ i Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski. Nie pełnił swoich obowiązków od początku marca. Według informacji PAP na jego miejsce nie zostanie powołany nowy wiceminister. Obowiązki po nim przejmie najprawdopodobniej powołana w lutym Małgorzata Joanna Golińska.