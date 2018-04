Dworczyk o relacjach z Izraelem: Emocje opadły

"Możemy mówić o dobrym partnerstwie i współpracy między Polską i Izraelem" - powiedział w czwartek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. "Emocje po nowelizacji ustawy o IPN opadły, trwa dialog" - dodał.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Aleksandra Szmigiel /Reporter

Dworczyk, pytany w Jedynce Polskiego Radia, jak w dniu 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim wyglądają obecne stosunki między Polską a Izraelem, odpowiedział, że "zarówno Polska jak i Izrael są zainteresowane tym, żeby relacje między naszymi krajami były jak najlepsze". Dodał, że "możemy mówić o bardzo dobrym partnerstwie i bardzo dobrej współpracy".

Szef Kancelarii Premiera nawiązał również do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, po której - jak mówił - "miało miejsce bardzo wiele emocji, padło wiele gorzkich, bardzo często też niesprawiedliwych słów".

Nowela ustawy o IPN, skierowana do Trybunału przez prezydenta Dudę, wprowadza przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. "Natomiast dzisiaj te emocje już opadły, trwa dialog" - powiedział Dworczyk.

Zaznaczył, że "stan prawny jest taki, iż czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego" w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. "Od niego uzależniamy dalsze ewentualne działania w tej sprawie" - dodał. Dworczyk przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki w czwartek o godz. 12 "złoży kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta".

"Warto wspominać to niezwykłe wydarzenie, warto wspominać też bohaterów, którzy walczyli w getcie" - mówił. Dodał, że w kontekście powstania "zwykle mówimy o Żydowskiej Organizacji Bojowej, natomiast też warto wspominać Żydowski Związek Wojskowy - organizację nieco bardziej zapominaną".

Jego zdaniem "to jest właśnie taki świetny przykład tego, jak polscy Żydzi, ile polscy Żydzi włożyli, wkładali do kultury polskiej, do życia politycznego, publicznego II Rzeczpospolitej". Tłumaczył, że "Żydowski Związek Wojskowy był złożony w dużej części z przedwojennych oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego, którzy później również w tym zrywie mieli swój wielki udział".

75 lat temu w getcie warszawskim wybuchło trwające miesiąc powstanie; według raportów gen. Stroopa w getcie znajdowało się podczas powstania ponad 56 tys. Żydów. Około 6 tys. zginęło na miejscu w walce, na skutek pożarów i zaczadzenia. 7 tys. Żydów Niemcy zamordowali na terenie getta, tyle samo wysłali do obozu zagłady w Treblince. Pozostała grupa ok. 36 tys. została wysłana do innych obozów, przede wszystkim do Auschwitz i Majdanka; teren getta został zrównany z ziemią.