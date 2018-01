Dworczyk o spotkaniu Morawiecki-Orban: Temat art. 7 - raczej marginalny

Kwestia decyzji KE o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 unijnego traktatu będzie poruszana raczej marginalnie w rozmowach premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem - stwierdził w środę rano szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Zdjęcie Viktor Orban i Mateusz Morawiecki oraz Nikos Anastasiadis /Thierry Monasse/Polaris /East News

Szef KPRM pytany w TV Republika, czy decyzja KE o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 była dla niego zaskoczeniem odpowiedział, że "to było w pewnym sensie zaskoczenie, bo nie ma przesłanek, żeby artykuł siódmy był uruchamiany wobec Polski".

Dworczyk dodał, że "z drugiej strony obserwujemy od wielu miesięcy próbę ataku politycznego" na Polskę. Jego zdaniem przyczyniła się do tego "opozycja totalna, która przedstawia nieprawdziwy obraz Polski za granicą".

"Natomiast akurat ta kwestia w rozmowach premiera Morawieckiego z premierem Orbanem myślę, że będzie poruszana raczej marginalnie" - powiedział Dworczyk odnosząc się do środowej wizyty premiera Morawieckiego na Węgrzech. Szef KPRM zaznaczył, że "premier Orban tuż przed świętami bardzo jednoznacznie w tej sprawie się wypowiedział".

"Możemy liczyć na przyjaciół Węgrów"

"Cieszymy się, że możemy liczyć w tej kwestii na naszych przyjaciół Węgrów, ale nie będzie to - tak jak powiedziałem - zasadniczą sprawą jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie" - powiedział Dworczyk.

Pod koniec grudnia ub.r. KE zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7.1 unijnego traktatu, który mówi, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE (składająca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) większością czterech piątych, po uzyskaniu zgody PE, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych; przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane państwo i stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może skierować do niego zalecenia. Wiceszef Komisji Frans Timmermans, który poinformował o tej decyzji, podkreślił, że KE daje Polsce trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności.

Węgry przeszkodą nie do ominięcia

Odnosząc się do decyzji KE premier Węgier stwierdził pod koniec grudnia, że "trzeba jasno powiedzieć pod adresem Unii, że nie warto nawet rozpoczynać tej procedury wobec Polski, bo nie ma żadnych szans, by mogła zostać przeprowadzona, gdyż na tej drodze są Węgry, które stanowią przeszkodę nie do ominięcia".

Orban powiedział też wówczas, że "Polska jest okrętem flagowym Europy Środkowej" i że "bez silnej Polski nie ma silnej Europy Środkowej". "Jeśli więc ktoś atakuje Polskę, tak jak to się teraz dzieje w Brukseli, to atakuje całą Europę Środkową" - dodał szef węgierskiego rządu.

Błaszczak: Spodziewam się potwierdzenia świetnej współpracy

"Relacje Polski z Węgrami są bardzo dobre, po spotkaniu premierów Mateusza Morawieckiego i Viktora Orbana spodziewam się potwierdzenia świetnej współpracy" - powiedział z kolei szef MSWiA Mariusz Błaszczak, odnosząc się do środowej wizyty polskiego premiera na Węgrzech.



Rzeczywiście jeżeli chodzi o relację z Węgrami, (to) one są bardzo dobre" - ocenił Błaszczak w środę na antenie TVP Info.



Pytany o to, czego spodziewa się po spotkaniu premierów Polski i Węgier, powiedział, że "potwierdzenia świetnej współpracy". P

Przypomniał, że obaj politycy będę ze sobą rozmawiać nie pierwszy raz, ale - jak zauważył - Morawiecki po raz pierwszy w roli premiera. "Te relacje są dobre, te relacje pokazują, że można zbudować silną pozycję państw w Unii Europejskiej, które wcześniej były skazywane na to, żeby być gdzieś na peryferiach. Tak stało się w przypadku Węgier, tak dzieje się na naszych oczach już od dwóch lat w przypadku Polski" - podkreślił szef MSWiA. "

Kiedy zostałem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, moim zadaniem było odbudowanie solidarności Grupy Wyszehradzkiej, bo to poprzedni rząd Polski spowodował, że ta solidarność została rzeczywiście zburzona ze względu na to, że Węgrzy, Czesi, Słowacy zagłosowali przeciwko mechanizmom relokacji" - mówił Błaszczak.



Na pytanie o to, czy poprzedni rząd Polski oszukał Węgrów, Słowaków i Czechów w kwestii relokacji, stwierdził: "Oszukali ci, którzy wtedy rządzili. Rzeczywiście można powiedzieć w ten sposób, tak to było". Dodał, że taka sytuacja "jest przeszłością".



"Nasi partnerzy mogą liczyć na Polskę. To jest właśnie solidarność wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej" - stwierdził szef MSWiA. Podkreślił, że Grupa ma podobne podejście w kwestii relokacji uchodźców na terenie Europy.