​Dworczyk: Posłowie PiS wezmą udział w Forum Europa-Ukraina

Część posłów PiS weźmie udział w Forum Europa-Ukraina po cofnięciu zakaz wjazdu na Ukrainę dla prezydenta Przemyśla Roberta Chomy - poinformował w piątek Michał Dworczyk (PiS). Poseł powołał się na informację od ukraińskiego ambasadora Andrija Deszczycy ws. prezydenta Przemyśla.

Zdjęcie Forum Europa-Ukraina /Darek Delmanowicz /PAP

"Z zadowoleniem przyjęliśmy informację ambasadora Deszczycy o cofnięciu niezrozumiałego zakazu wjazdu na teren Ukrainy prezydenta Przemyśla" - powiedział dziennikarzom Dworczyk, szef sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą oraz przewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej.

Reklama

"Teraz posłowie PiS będą indywidualnie podejmować decyzje o wyjeździe na Forum. Wiem, że część parlamentarzystów tam się zjawi, ja będę jedną z tych osób, które w Rzeszowie będą obecne" - dodał. Zastrzegł, że do Rzeszowa nie dotrą już najprawdopodobniej marszałek Sejmu Marek Kuchciński i wicemarszałek Ryszard Terlecki, którzy mieli być jednymi z gości Forum. "Marszałkowie w Sejmu planują jednak z wyprzedzeniem swoje działania" - wyjaśnił polityk.

W czwartek Dworczyk informował PAP, że dopóki nie zostanie rozwiązana kwestia zakazu wjazdu na Ukrainę prezydenta Przemyśla parlamentarzyści PiS nie zdecydują się na udział w rozpoczynającym się w piątek w Rzeszowie Forum Europa-Ukraina. "Do momentu rozwiązania problemu zakazu wjazdu prezydenta Chomy tego rodzaju kontakty zostają zawieszone" - mówił.

W piątek Dworczyk podkreślił, że uchylenie decyzji w sprawie Chomy "w znacznej mierze rozwiązuje ten konflikt".

X Forum Europa-Ukraina

W X Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, poświęconym m.in. modernizacji i rozwojowi potencjału Ukrainy mieli pierwotnie uczestniczyć m.in.: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałek Ryszard Terlecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wiceszefowie MSZ: Renata Szczęch i Marek Ziółkowski.

Ponadto gośćmi Forum mieli być także m.in.: szefowa komisji ds. UE Izabela Kloc (PiS), Wojciech Buczak (PiS), Kazimierz Gołojuch (PiS), Rafał Weber (PiS), Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział w piątek, że weźmie udział X Forum Europa-Ukraina w podrzeszowskiej Jasionce, gdy zostanie cofnięty zakaz wjzadu na Ukrainę dla prezydenta Przemyśla.

Karczewski w Polskim Radiu powiedział, że w związku z zakazem wjazdu prezydenta Przemyśla na Ukrainę on i marszałek Sejmu Marek Kuchciński zdecydowali, że nie wezmą udziału w forum.

"Mieliśmy brać udział, wstrzymaliśmy swoja obecność, jeśli to zostanie wycofane, to oczywiście weźmiemy udział w tym ważnym dla nas i Ukrainy spotkaniu" - podkreślił.

W dwudniowych obradach ma też uczestniczyć ponad 500 uczestników z Ukrainy, UE, Rosji, krajów sąsiedzkich i USA - przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich - poinformowano na stronie Forum.

Prezydent Choma z zakazem wjazdu na Ukrainę

Prezydent Robert Choma, który w ubiegłym tygodniu był zaproszony do konsulatu RP we Lwowie na spotkanie opłatkowo-noworoczne, nie został wpuszczony na Ukrainę. Choma napisał w oświadczeniu, że wręczona mu na granicy decyzja o zakazie wjazdu na teren Ukrainy "nie zawiera żadnych wyjaśnień dotyczących powodów wydania zakazu, który obowiązuje do czasu odwołania".

Rzeczniczka SBU oświadczyła, że prezydent Przemyśla został uznany za persona non grata w grudniu w związku z jego "działalnością antyukraińską", wyrażającą się m.in. w "popieraniu przez niego marszów antyukraińskich".

W czwartek rzeczniczka ukraińskiej dyplomacji Mariana Beca powiedziała PAP, że MSZ oczekuje, iż sprawa zakazu wjazdu dla Chomy zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na stosunki między Kijowem a Warszawą.

Z informacji PAP od źródeł w ukraińskim parlamencie wynika, że polecenie odwołania zakazu dla prezydenta Przemyśla miał wydać prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Według nieoficjalnych informacji PAP, Kancelaria Prezydenta RP była w stałym kontakcie z ambasadą Ukrainy w Polsce i administracją prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki; interwencja ze strony Kancelarii przyczyniła się do zniesienia zakazu wjazdu na Ukrainę dla prezydenta Przemyśla Roberta Chomy.