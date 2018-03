Dworczyk: W środę projekty, które doprowadzą do zmiany modelu rządu

W środę na Komitet Stały Rady Ministrów trafią projekty zmian legislacyjnych, w tym w ustawie o służbie cywilnej, które doprowadzą do zmiany modelu rządu z politycznego na polityczno-urzędniczy - zapowiedział w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Dworczyk w programie "Gość Wiadomości" w TVP podkreślił, że zmiany legislacyjne będą dotyczyły blisko 5 ustaw.



"Jeszcze w tym tygodniu, w najbliższą środę na Komitet Stały Rady Ministrów trafi projekt zmian legislacyjnych - przede wszystkim to są zmiany w ustawie o służbie cywilnej, które doprowadzą do tej zmiany modelu rządu - z politycznego na polityczno-urzędniczy" - zapowiedział minister.

Szef KPRM poinformował, że model polityczno-urzędniczy oznacza, iż politykami będą tylko ministrowie i sekretarze stanu. Jego zdaniem ograniczy to liczbę polityków w rządzie do ok. 50-60 osób. Jak dodał Dworczyk pozostali wiceministrowie będą podsekretarzami stanu w służbie cywilnej "z wszystkimi tego konsekwencjami".

"Nie będą mogli uczestniczyć w życiu partii politycznych, nie będą mogli być radnymi, nie będą mogli występować publicznie w ramach stricte politycznej debaty. Będą mieli nawet dodatkowe ograniczenia, które nie będą obejmowały innych członków służby cywilnej, np. nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych. Będą musieli się też legitymować stosownym wykształceniem" - podkreślił Dworczyk.