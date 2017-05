Dwuletnia dziewczynka zadzwoniła na policję. Jej matka miała 2,5 promila

Dzielnicowy z komisariatu w Miechowicach na Śląsku odebrał telefon i usłyszał małe dziecko powtarzające słowo "mama". Połączenie zostało przerwane, ale sytuacja się powtórzyła. Okazało się, że dwuletnia dziewczynka nie mogła dobudzić pijanej matki - informuje Polsat News.

Zdjęcie /Mariusz Grzelak /Reporter

Jak informuje telewizja Polsat News, kobieta "opiekująca się" dzieckiem miała prawie 2,5 promila alkoholu we krwi.



39-letnia matka dziecka trafiła do aresztu. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.



Dziecko trafiło pod opiekę wujka. O przyszłości dwuletniej dziewczynki zdecyduje sąd.



