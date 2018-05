​Dyrektor PISM otrzymał trzyletni zakaz wjazdu do Rosji

Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sławomir Dębski, który nie został wpuszczony do Rosji, poinformował we wtorek PAP, że otrzymał trzyletni zakaz wjazdu do tego kraju, a jego dotychczasowa pięcioletnia wiza została unieważniona.

Dębski oświadczył, że podróżował do Rosji na oficjalne zaproszenie organizatorów dorocznej konferencji o rosyjskiej polityce zagranicznej "Primakov Readings". Konferencja, poświęcona pamięci rosyjskiego polityka Jewgienija Primakowa, rozpoczęła się we wtorek w Moskwie. Organizatorem jest Instytut Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych (IMEMO) Rosyjskiej Akademii Nauk.

Dyrektor PISM miał wizę pięcioletnią upoważniającą do przyjazdów do Rosji w celach naukowych i eksperckich, wystawioną na wniosek moskiewskiej uczelni MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych).

Jak poinformował Dębski, wjazdu na teren Rosji odmówiono mu bez podania powodu. Po siedmiu godzinach został deportowany do Unii Europejskiej. PAP kontaktowała się z dyrektorem PISM w trakcie jego podróży powrotnej do Polski.

Jak podało MSZ w Warszawie, do ministerstwa wezwany został we wtorek ambasador Rosji Siergiej Andriejew, któremu wręczona została nota z żądaniem wyjaśnienia incydentu z dyrektorem Dębskim.