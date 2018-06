Dzięki odwadze kobiety, policjanci złapali podejrzanego o próbę gwałtu

Małopolscy policjanci zatrzymali 42-letniego oświęcimianina, który miał usiłować zgwałcić młodą kobietę. Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń podał w poniedziałek, że ofiara wyrwała się oprawcy i zawiadomiła funkcjonariuszy.

Zdjęcie policja /123RF/PICSEL

"Podejrzany trafił już do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. W chwili zatrzymania miał w organizmie 2,1 promila alkoholu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Oświęcimiu" - poinformował Gleń.

Napastnik miał zaatakować 24-letnią kobietę w sobotę wieczorem, gdy szła ścieżką obok progu wodnego na rzece Sole w Broszkowicach. Zdołała uderzyć napastnika, wyrwać mu się i uciec. Roztrzęsiona zaalarmowała policjantów.

"We wskazane przez pokrzywdzoną miejsce błyskawicznie pojechało kilka patroli. Po ustaleniu rysopisu napastnika policjanci rozpoczęli poszukiwania. Po kilkunastu minutach jeden z patroli dostrzegł mężczyznę pasującego do rysopisu. Na widok mundurowych zaczął uciekać. Policjanci jednak szybko go zatrzymali" - poinformował Sebastian Gleń.