Dzień Dziecka: Życzenia pary prezydenckiej

Para prezydencka z okazji Dnia Dziecka – w wideo opublikowanym na Twitterze – życzyła dzieciom szczęścia, mnóstwa zabawy, spełnienia marzeń oraz miłości.

Zdjęcie Życzenia pary prezydenckiej z okazji Dnia Dziecka /Grzegorz Jakubowski/KPRP /

"Kochane dzieci, z okazji Dnia Dziecka życzymy wam wszystkiego co najlepsze, mnóstwa zabawy i radości" - powiedziała pierwsza dama w wideo nagranym z okazji przypadającego dziś święta dzieci.

"Dziś i zawsze życzymy wam z całego serca szczęścia, miłości oraz spełnienia marzeń. Cieszcie się sukcesami i nie poddawajcie się, gdy coś przychodzi trudniej. Niech otacza was życzliwość i troska. Niech nigdy nie brakuje wam przyjaciół" - dodał prezydent.

"W dniu waszego święta chcemy wam serdecznie podziękować za wspaniałe prace, które do nas przysyłacie i które otrzymujemy od was podczas naszych spotkań" - przypomniała pierwsza dama.

Prezydent dodał, że z tego powodu są ogromnie wdzięczni dzieciom. "Każdy rysunek daje nam wiele radości i wywołuje uśmiech, jakże cenny w gonitwie dnia codziennego. Wasze laurki wzruszają nas i bardzo cieszą" - powiedział Andrzej Duda. Pierwsza dama zdradziła, że "te prace zdobią Pałac Prezydencki, a także pałacowe mieszkanie".

Przypadający w piątek Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce obchodzony jest od 1952 r. Jego inicjatorem była organizacja The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Nie we wszystkich krajach święto jest obchodzone tego samego dnia; ONZ obchodzi swój Dzień Dziecka 20 listopada - w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.).