"Dziennik Bałtycki": Wybuch gazu w Juszkowie

W jednym z domów wielorodzinnych w Juszkowie prawdopodobnie wybuchła butla z gazem - informuje "Dziennik Bałtycki". Jak czytamy, w wyniku wybuchu runęła ściana budynku. Ewakuowano 5 rodzin, jedna osoba jest ranna.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

Do wybuchu gazu doszło w Juszkowie przy ul. Lipowej ok. godz. 15. Zawaliła się ściana szczytowa budynku wielorodzinnego. Ewakuowano pięć rodzin, w sumie 8 osób. Ranna 67-letnia kobieta z poparzeniami drugiego stopnia została odwieziona do szpitala.

Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej - podaje "Dziennik Bałtycki".