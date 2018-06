Dziewięciolatka ze szkockiej rodziny zastępczej wróci do Polski

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w piątek, że dziewięcioletnia Polka, którą umieszczono w rodzinie zastępczej w Szkocji, wróci do Polski. W starania nad sprowadzeniem dziewczynki do kraju zaangażowane były resorty sprawiedliwości i spraw zagranicznych.

Zdjęcie Ministerstwo Sprawiedliwości /Maciej Luczniewski /Reporter

Jak podało w komunikacie ministerstwo, w 2016 r. dziewięciolatka została wywieziona przez matkę do Szkocji. Kobieta jednak nie zapewniała dziewczynce opieki i we wrześniu 2017 r. dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej. Jesienią ub.r. ojciec dziecka zwrócił się do resortu sprawiedliwości z prośbą o pomoc w sprowadzeniu dziewczynki do Polski.

Reklama

"Wsparcie Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dobra współpraca szkockich służb socjalnych przesądziły o tym, że na początku lipca do ojca wróci dziewięcioletnia Polka" - przekazał resort sprawiedliwości.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zwrócił uwagę, że po raz kolejny po interwencji resortu "udało się doprowadzić do tego, by polskie dziecko mogło wrócić do bliskich w kraju". "Dzień Dziecka to dobry termin, by zapewnić wszystkich polskich rodziców, gdziekolwiek są na świecie, że w razie podobnych kłopotów mogą liczyć na nasze wsparcie" - zaznaczył Wójcik.

Zaangażowanie szkockich prawników

Resort wyjaśnił, że szkockie służby wymagały przedstawienia dokumentów potwierdzających, że ojciec dziewczynki nigdy nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i przekazania wywiadu środowiskowego z polskiej szkoły, do której uczęszczała dziewięciolatka. Jej ojciec musiał też stawić się w Edynburgu na przesłuchaniu i postarać się o szkockiego prawnika.

W komunikacie wskazano, że dzięki kontaktom resortu sprawiedliwości ze służbami szkockimi udało się zapewnić ojcu profesjonalną pomoc. "Szkoccy prawnicy mocno zaangażowali się w sprawę dziewięcioletniej Polki. Było to szalenie istotne, bo szybki powrót dziewczynki do Polski utrudniało to, że matka, choć odebrano jej dziecko, złożyła do sądu wniosek o zakaz wyjazdu dziewczynki ze Szkocji" - przekazało ministerstwo.

Resort wskazał też, że dziewczynka zostanie przewieziona do Polski trzeciego lipca - zaraz po tym, gdy formalnie potwierdzona zostanie decyzja, że nie musi ona dłużej przebywać pod opieką rodziny zastępczej.