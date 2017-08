Dziś mija termin składania przez gminy wniosków o pomoc po nawałnicach

Jeszcze tylko dziś władze gmin poszkodowanych przez nawałnice mogą wnioskować o rządowe wsparcie dla swoich mieszkańców. Dokumenty powinny byś skierowane do wojewodów. Od jutra wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące pomocy poszkodowanym gminom.

Premier Beata Szydło zaapelowała do władz gmin o zgłaszanie wniosków o pomoc po nawałnicach.

Złożenie wniosku przez samorządowców do wojewodów spowoduje, że lista gmin ubiegających się o otrzymanie wsparcia z budżetu zostanie rozszerzona. To warunek obligatoryjny, dlatego w sobotę premier Beata Szydło zaapelowała do władz gmin.



"To zaangażowanie samorządów jest potrzebne także do tego, by do ludzi jak najszybciej trafiła pomoc. Oni będą mogli dzięki temu odbudować swoje domy. Jest więc apel i prośba do kolegów samorządowców, byście państwo przygotowywali wnioski jak najszybciej, abyśmy szybko wypłacili pieniądze. Budżet jest na to przygotowany, są różne formy pomocy" - informowała szefowa rządu.

Premier Beata Szydło ma nadzieję, że do końca miesiąca wszystkie szkody wyrządzone przez nawałnice zostaną oszacowane, a prace związane z renowacją budynków mieszkaniowych uda się ukończyć przed zimą.

W nawałnicy, która 11 i 12 sierpnia przeszła przez Pomorze, Kujawy i Wielkopolskę zginęło sześć osób, a 36 zostało rannych. Wichura zniszczyła też 44 tys. hektarów lasu.

Do końca ubiegłego tygodnia samorządy, przez których obszar przeszły niszczycielskie nawałnice, otrzymały ponad 40 mln zł na wsparcie swoich mieszkańców.