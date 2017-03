Efekty ustawy "Za życiem". Rafalska: Wydano 161 decyzji

W całym kraju wydano dotąd 161 decyzji o wypłacie jednorazowego świadczenie w wysokości 4 tys. zł dla rodziców dzieci urodzonych z ciężkimi, nieodwracalnymi wadami rozwojowymi - poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Dodała, że samych wniosków wpłynęło 460.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska /Agencja SE/East News

Świadczenie wydawane jest w ramach obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. programu wspierania kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".



Przyjęta w listopadzie ustawa przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.



Jak poinformowała Rafalska, która była gościem Radia Warszawa, dotąd do samorządów wpłynęło 460 wniosków o ustalenie prawa o jednorazowego świadczenia, a gminy wydały 161 decyzji. Podkreśliła jednak, że chodzi o "jednorazowe świadczenie przysługujące z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim, nieodwracalny upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu".

"To nie jest świadczenie, które przysługuje każdemu dziecku. Mamy tu sytuacje wyjątkowe. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy, by nasze dzieci rodziły się zdrowymi" - powiedziała minister. "Martwiłabym się, gdyby to były setki, tysiące wniosków, bo oznaczałoby to, że w Polsce rodzi się tyle ciężko, nieodwracalnie chorych dzieci" - dodała.

Dodała, że liczba złożonych dotąd wniosków może wynikać stąd, że rodziny na wystąpienie o świadczenie mają rok od momentu urodzenia się dziecka.