Eksperyment procesowy ws. śmierci posła Wójcikowskiego

Prokuratura Okręgowa w Łodzi, prowadząca śledztwo ws. wypadku drogowego, w którym zginął poseł Kukiz'15 - Rafał Wójcikowski planuje w piątek przeprowadzić eksperyment procesowy. W związku z tym rano zostanie zamknięty fragment drogi S8 w kierunku Warszawy.

Zdjęcie Do wypadku, w którym zginął poseł Rafał Wójcikowski, doszło w styczniu /Stefan Maszewski /Reporter

Jak powiedział w środę PAP rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania, w eksperymencie wezmą udział - oprócz śledczych - również policja i biegły z zakresu ruchu drogowego. Wyjaśnił, że prokuratura podjęła taką decyzję, bo uważa, że przeprowadzenie eksperymentu może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia odtworzenia wypadku, jak również ustalenia osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie.

Do wypadku, w którym zginął poseł Wójcikowski doszło w styczniu na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Poseł poruszał się samochodem osobowym jadąc w kierunku Warszawy. Kierowane przez niego auto uderzyło w barierę energochłonną z lewej strony i obróciło się około 90 stopni w prawo, ustawiając się na prawym pasie prostopadle do innych użytkowników, jadących w tym samym kierunku. Nadjeżdżający van zdołał ominąć lewym pasem samochód posła, zatrzymując się w niedużej odległości. Następnie w auto posła uderzył inny van.

W wyniku zdarzenia - mimo reanimacji - poseł zmarł. Cztery inne osoby zostały ranne.

Jak informuje Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z działaniami prokuratury w piątek 17 lutego, od godziny 4.00 do godziny 7.00 zostanie zamknięta - prowadząca w kierunku Warszawy - jezdnia drogi S8 między węzłami Babsk i Kowiesy.

Kierowcy jadący z południa kraju do stolicy drogą krajową nr 1, aby ominąć zamknięty odcinek, powinni na węźle Piotrków Trybunalski Zachód kierować się na wprost, na Gdańsk, a następnie na węźle Łódź Północ (A1/A2), skręcić w prawo, na Warszawę.

Ci, którzy znajdą się na odcinku S8 za Piotrkowem Trybunalskim, w kierunku Warszawy, będą mieli dwie możliwości objazdu. W Rawie Mazowieckiej skręcić na drogę krajową nr 72 w stronę Łodzi, a następnie drogą wojewódzką 707 dojechać do Skierniewic, skąd do autostrady A2 dotrzeć drogą krajową nr 70 (do węzła "Skierniewice"). "Dalej autostradą A2 na Warszawę.

Druga możliwość, to w Rawie Mazowieckiej zjechać na drogę wojewódzką 725 w kierunku Białej Rawskiej i dalej przez Belsk Duży kierować się do Grójca drogą wojewódzką nr 728, skąd do Warszawy można dojechać drogą ekspresową nr 7.