Eksplozja w hurtowni fajerwerków w Łomiankach

Strażacy dogaszają budynek jednorodzinny w Łomiankach (woj. mazowieckie) i poszukują jednej osoby, która prawdopodobnie była w środku w trakcie wybuchu - poinformował PAP rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Karol Kierzkowski.

Do wybuchu - najprawdopodobniej fajerwerków - i pożaru budynku oraz przylegającego do niego garażu doszło ok. godz. 13.30. Jak podał rzecznik PSP, jedna osoba została poszkodowana. Trwają też poszukiwania jednej osoby. Może znajdować się pod gruzami. Nie ma z nią kontaktu. Ze wstępnych informacji przekazanych strażakom wynika, że może być to kobieta.

Strażacy nie wykluczają, że poszukiwana osoba żyje, ale najpierw muszą zabezpieczyć teren, na którym mogą znajdować się jeszcze nieodpalone materiały pirotechniczne.

Budynek, w którym wybuchł pożar, częściowo się zawalił - donosi TVN Warszawa. Karol Kierzkowski podkreślił, że zniszczenia budynku mogą wynieść nawet ponad 75 proc. "Niewiele zostało" - skomentował.

Uszkodzone zostały również dwa samochody dostawcze zaparkowane obok budynku.

Na miejsce zdarzenia przybyło 17 zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Pożar został już opanowany, trwa dogaszanie budynku. Skierowano tam też specjalną grupę poszukiwawczo-ratowniczą, wyposażoną m.in. w sprzęt, który posłuży do zabezpieczenia konstrukcji budynku.

Bezpośrednia przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Po zakończeniu akcji strażaków policjanci przeprowadzą oględziny budynku z udziałem biegłego.

"Będziemy sprawdzać wszystkie okoliczności tego zdarzenia" - poinformował PAP aspirant sztabowy Tomasz Oleszczuk z zespołu prasowego stołecznej policji.