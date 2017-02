Ełk: Kto podpalił mieszkanie cudzoziemca?

Prokuratura w Ełku ustaliła domniemanego sprawcę podpalenia mieszkania cudzoziemca zatrudnionego w barze z kebabem, przed którym zginął 21-letni Daniel R. Do podpalenia doszło na początku stycznia podczas zamieszek, które wybuchły po śmierci młodego człowieka.

Zdjęcie Na zdjęciu zdewastowany bar z kebabem po zamieszkach, które wybuchły po śmierci młodego człowieka w Ełku /Paweł Kicowski /East News

Prokurator rejonowy w Ełku Wojciech Piktel powiedział PAP, że podejrzany o podpalenie 32-letni Tomasz O. przyznał się do tego czynu. Mieszkanie było puste, bo właściciel i pracownicy lokalu z kebabami byli w tym czasie zatrzymani w związku ze śmiercią Daniela R.

Reklama

"Tomasz O. wyjaśnił, że był kolegą zabitego. Wiedział, gdzie mieszkają pracownicy baru i był na nich zły. Poszedł tam celowo z zamiarem spalenia mieszkania, żeby zrewanżować się za śmierć kolegi" - mówił prokurator.

Według śledczych, mężczyzna wyłamał drzwi i splądrował wnętrze mieszkania. Wychodząc, oblał benzyną wejście do lokalu i podpalił.

Tomaszowi O. przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem i zniszczenia mienia. Prokuratura chciała go tymczasowo aresztować, ale sąd rejonowy w Ełku nie uwzględnił tego wniosku i zastosował wobec podejrzanego dozór policji.

Domniemanego sprawcę podpalenia ustalono "dzięki pracy policji" i zatrzymano pod koniec stycznia, ale prokuratura nie informowała dotychczas o tej sprawie.

Do podpalenia doszło w nocy z 1 na 2 stycznia, gdy w okolicach prowadzonego przez cudzoziemców baru Prince Kebab doszło do gwałtownych protestów i ulicznych awantur po zabójstwie 21-latka.

Początkowo w związku z tą śmiercią zatrzymano właściciela lokalu i trzech pracowników. Dwaj z nich - obywatele Algierii i Maroka - zostali wówczas przesłuchani jako świadkowie i zwolnieni.

Zarzuty zabójstwa przedstawiono natomiast drugiemu Algierczykowi, który ma również polskie obywatelstwo i był właścicielem baru, oraz 26-letniemu kucharzowi - obywatelowi Tunezji, który nie miał prawa pobytu w Polsce (jak ujawniła prokuratura, ubiegał się o prawo stałego pobytu, ale dostał decyzję odmowną). Obaj zostali tymczasowo aresztowani.

Śledztwo ws. zabójstwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Suwałkach. Według dotychczasowych ustaleń, do tragedii przed barem z kebabem doszło w noc sylwestrową po tym, jak wybiegł z niego Daniel R., zabierając stamtąd dwie butelki coli. W pościg za nim ruszyły dwie osoby z baru: kucharz i właściciel. Gdy dogonili mężczyznę, doszło do szarpaniny. Według prokuratury, Algierczyk szarpał i przytrzymywał 21-latka, a Tunezyjczyk zadał chłopakowi ciosy nożem, które okazały się śmiertelne.

Prokurator Piktel powiedział PAP, że mieszkanie, które podpalono, wynajmował cudzoziemiec, który nie jest podejrzany o zabójstwo.

Ełcka prokuratura prowadzi też dochodzenie związane z zamieszkami, które wybuchły po śmierci 21-latka. Bezpośrednio po tych wydarzeniach zatrzymano blisko 30 osób podejrzanych m.in. o rzucanie w policyjne radiowozy i funkcjonariuszy oraz w witrynę baru kamieniami, petardami i butelkami.

Jak dowiedziała się PAP, od tamtej pory - na podstawie nagrań monitoringu i zeznań świadków - zatrzymano kolejnych kilka osób podejrzanych o udział w nielegalnym zbiegowisku.

Według prok. Piktela, do dzisiaj zarzuty przedstawiono łącznie 38 osobom, co - jak mówił - oznacza, że udało się ustalić właściwie wszystkie osoby, które brały aktywny udział w tamtych wydarzeniach.

Śledczy zamierzają - prawdopodobnie w marcu - skierować przeciw większości z nich jeden akt oskarżenia do sądu. Natomiast wobec kilku innych osób, które przyznały się do winy, złożyły obszerne wyjaśnienia i zadeklarowały, że są gotowe dobrowolnie poddać się karze, śledczy skierują do sądu wnioski o skazanie ich bez przeprowadzania rozprawy.

Marcin Boguszewski