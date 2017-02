Eugeniusz Kłopotek: Tryb wprowadzania reformy edukacji? Skandaliczny

"Prywatnie jestem za 8-letnią szkołą podstawową. Sposób prowadzenia tej reformy jest jednak skandaliczny. Nie dziwię się tym, którzy protestują" – mówi gość Roberta Mazurka w RMF FM, poseł ludowców Eugeniusz Kłopotek.

Robert Mazurek: Państwa i moim gościem jest poseł PSL Eugeniusz Kłopotek.

Eugeniusz Kłopotek: Dzień dobry.

Jak się okazało przed programem, jesteśmy absolwentami tego samego liceum.

Tak jest, daleko, daleko, w Świeciu nad Wisłą.

W-f uczył nas ten sam nauczyciel. Ale zostawmy szkołę - chociaż nie - skoro jesteśmy przy szkole - pański syn, lat rocznikowo 7, poszedł do szkoły jako 6-latek czy 7-latek?

Poszedł jako 6-latek, mimo że ja cały czas uważałem, że rodzice mają mieć prawo wyboru. W naszej sytuacji z żoną tak postanowiliśmy, bo był dwa lata w zerówce. Trzeci rok to już byłaby przesada.

Rzeczywiście, biedny mógłby się nabawić jakiś kompleksów. Podoba się panu reforma edukacji? PSL protestuje.

Generalnie osobiście jestem za 8-letnią szkołą podstawową.

Ale służbowo ma pan inne zdanie niż prywatnie?

Nie, doskonale pan wie, że potrafię bronić swojego prywatnego zdania wbrew nawet niekiedy moim kolegom. Ale nie o to mi chodzi. Sposób wprowadzenia tej reformy jest skandaliczny. Są takie sytuacje, że samorządowcy nie chcą wprowadzać tego systemu, albo kombinują, jak wykorzystać te za chwilę opuszczane budynki po gimnazjach. Po prostu ten sposób wprowadzenia jest zły i nie dziwię się tym protestom.

Doktorat. Zrobił pan po sześćdziesiątce - z hodowli gęsi.

Byłbym frajerem, gdybym po pierwsze nie naoliwił i nie odnowił trochę tych swoich szarych komórek mózgowych. Po drugie, jest to doktorat z gęsi, czyli materiału doświadczalnego, którym póki co zawiaduję, w Instytucie Zootechniki, a więc moim instytucie. Jako pracownik miałem studia doktoranckie za darmo. Nie musiałem ich opłacać. Dlaczego nie spróbować? Przydało się.



Przydało się, chociaż rozmawialiśmy, że przed panem teraz poważne zadanie. Ptasia grypa.

I powiem panu szczerze: to mnie najbardziej martwi. I to mi spędza sen z oczu.

Bardziej niż polityka.

Tak. To mówię szczerze, bo odpowiadam za zakład, odpowiadam za ludzi. I co tu dużo mówić. Nie daj Boże - mam nadzieję, że Opatrzność będzie nad nami czuwać - i do nas ta ptasia grypa nie wejdzie. Chociaż już praktycznie cały kraj jest zapowietrzony.

Porozmawiajmy jednak o polityce.

Brrr...

Chociaż będzie element ludowy. Jednej rzeczy nie mogę zrozumieć. Chcecie być poważną partią, ogólnopolską. Wystawiacie nawet kandydata na prezydenta Warszawy.

W sondażu oczywiście jest pokazany.

Dobrze, wszystko świetnie. A potem jak przychodzi co do czego, to z Angelą Merkel rozmawiacie o burakach cukrowych.

(śmiech)

Pan się nie śmieje. Ludzie się śmieją z was.

Przede wszystkim, zostaliśmy zaatakowani za to, że poszliśmy do pani Merkel do ambasady niemieckiej. To ja chcę powiedzieć tak. Panie redaktorze i również do radiosłuchaczy. Jeżeli chcemy mieć dobre stosunki z sąsiadem, a sąsiad zaprasza na kawę to idziemy, czy nie idziemy? Idziemy.

Ale ja nie mam do was pretensji, że idziecie na kawę. Tylko, że idziecie na kawę i gadacie głupoty.

Natomiast nie wiem, o co tam chodziło o tych burakach, bo nie byłem świadkiem tej rozmowy.

Ale mówiąc zupełnie poważnie. Pewnie chodzi o to, czy Niemcy nam pozwalają sprzedawać buraki, albo...

... nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ja nie byłem świadkiem tej rozmowy i nie udało mi się do tej pory porozmawiać z prezesem o co chodziło z tymi burakami.

To miastowy prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma pan poczucie, że to jest jednak jakieś dramatyczne nieporozumienie? To znaczy naprawdę chcecie być poważna partią. Schetyna, były minister spraw zagranicznych rozmawia o granicach Opola, wy rozmawiacie o burakach cukrowych.

Nie, ja myślę, że...

Włosy dęba stają.

Ja wiem, że teraz pan będzie się tutaj na mnie wyżywał, ale wydaje mi się, że był szerszy kontekst. Myślę, że chodziło o politykę, a głównie o wspólną politykę rolną, bo proszę zauważyć. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, która była płatnikiem netto do budżetu unijnego, dramatycznie zostaną ograniczone również środki na wspólną politykę rolną. Myślę, że w takim kontekście była ta rozmowa. A czy przy okazji było o słodkim cukrze? Może było. Nie wiem.

Zostawmy cukier, zostawmy buraki. Pan był zawsze krytyczny wobec dorobku własnej koalicji, ale ciekawy jestem, czy aż tak bardzo, aby wziąć na siebie winę za... uwaga, uwaga... aferę reprywatyzacyjną w Warszawie?

Nie. Jeżeli chodzi o tę sytuację, ma powstać ta komisja weryfikacyjna. Ja w swoim wystąpieniu w imieniu mojego klubu, wyraźnie powiedziałem, że dajemy zielone światło tej komisji. Chociaż mamy oczywiście zastrzeżenia dotyczące usytuowania prawnego, czy nawet konstytucyjnego takiej komisji. Ale skala tych nieprawidłowości wydaje się jeszcze nie do końca zbadana. I jeśli by się udało takiej komisji, mało tego... Jeśli rzeczywiście rządzący dotrzymają słowa, że zaproponują udział w pracach tej komisji- również przedstawicielom opozycji - to jest jakaś szansa być może dojścia do prawdy.

Znaczy, opozycja ma tam zagwarantowane miejsce, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o coś innego. Wspominałem o winie PSL, bo PO broni się mówiąc, że ona nie mogła uchwalić ustawy reprywatyzacyjnej, bo PSL nie pozwalał. Innymi słowy cała afera, cały kłopot to przez was. Przez pana.

Ja myślę, że już takie przerzucanie się odpowiedzialnością ma swoją dawną historię, Zresztą do dzisiaj. Dzisiaj cały czas PiS przerzuca całą winę na Platformę, na PSL, natomiast czas najwyższy brać już na siebie odpowiedzialność za to co się dzieje. W związku z tym, raz jeszcze podkreślam: ta sprawa wymaga naprawdę zbadania i wyjaśnienia. I być może wyprostowania. Natomiast trudno, żebyśmy my jako Polskie Stronnictwo Ludowe przypisywali sobie winę za to - jeśli były jakieś przekręty - bądź są nadal w tym zakresie.

