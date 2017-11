Expo 2022. Polska przegrywa z Argentyną

Polska nie zorganizuje International Expo 2022 w Łodzi - ogłosiło w środę w Paryżu Międzynarodowe Biuro Wystaw (BIE). Wystawę zorganizuje stolica Argentyny - Buenos Aires. Polska w II turze głosowania zdobyła - 56 głosów, a zwycięska Argentyna - 62 głosy. - Nie lubię honorowych porażek, przegraliśmy bardzo niewielką ilością głosów - powiedział w środę w Paryżu wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Zapowiedział realizację inwestycji zaplanowanych na Expo 2022.

"Sytuacja nie jest komfortowa, ja nie lubię honorowych porażek, przegraliśmy bardzo niewielką ilością głosów. Myślę, że to jest duży sukces, ale sukces, który jest jednocześnie porażką. Buenos Aires wygrało 6 głosami, wynik 62 do 56 na pewno nie przynosi nam ujmy" - powiedział na konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników ws. Expo Gliński.

Wicepremier podziękował wszystkim, którzy pracowali na rzecz Expo. "Pracowaliśmy zgodnie i bardzo ciężko i uzyskaliśmy bardzo dobry wynik. Niestety ten wynik nie przełożył się na sukces - szkoda, bo oczywiście Expo byłoby wielkim czynnikiem rozwojowym dla Polski i dla Łodzi" - zwrócił uwagę minister kultury. "Nie załamujemy rąk, większość tych inwestycji, które były i są planowane w związku z Expo, mogę powiedzieć w imieniu rządu i tak będą realizowane, bo to są niezbędne inwestycje dla Łodzi" - podkreślił Gliński.

Co proponuje Argentyna?

W środę w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu podczas 162. sesji Międzynarodowego Biura Wystaw (franc. Bureau International des Expositions, BIE), które przyznaje prawa do organizacji wystaw i nadzoruje przygotowania do nich, ogłoszono, że krajem, który zorganizuje International Expo, czyli tzw. małe Expo, będzie Argentyna.

W pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów (Argentyna, Polska, USA) nie uzyskał 2/3 głosów. Do drugiej tury głosowania zakwalifikowały się kraje z największą liczbą poparć - Argentyna i Polska.

Temat argentyńskiej wystawy to "Nauka, innowacja, sztuka i kreatywność na rzecz rozwoju człowieka. Przemysł kreatywny w konwergencji cyfrowej". Wystawę zaplanowano w teminie: 15 stycznia do 15 kwietnia 2023 roku.

International Expo to tzw. małe Expo, które odbywa się, co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi ma być to "City Re:Invented", czyli rewitalizacja miast jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie.

Z Paryża Katarzyna Krzykowska