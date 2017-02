Expose szefa MSZ o kierunkach polskiej polityki zagranicznej

Szef dyplomacji Witold Waszczykowski przedstawia w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku. Po tak zwanym expose ministra w izbie niższej parlamentu odbędzie się siedmiogodzinna debata. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Witold Waszczykowski /Andrzej Hulimka /Reporter

9:20

Reklama

Szef dyplomacji zaznaczył, że ubiegły rok przyniósł korzystne rozstrzygnięcia dla bezpieczeństwa Polski. W tym kontekście wymienił lipcowy szczyt NATO i jego historyczne postanowienia.



9:18

Witold Waszczykowski podziękował prezydentowi Dudzie i ministrom za harmonijną współpracę.

9:16



"Polska polityka zagraniczna zmieniła swój charakter. Przywróciliśmy jej podmiotowości i właściwą hierarchię priorytetów, przyjmując za punkt wyjścia szeroko rozumiane interesy naszego kraju" - ocenił szef polskiej dyplomacji.



9:14

Punktem wyjścia expose stały się osiągnięcia polityki zagranicznej z ubiegłego roku. - Polska dyplomacja zdała egzamin - zadeklarował Witold Waszczykowski.



9:13

Witold Waszczykowski rozpoczął od uroczystego powitania prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło.



9:12

Rozpoczęło się wystąpienie szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.



9:05

Informacji ministra spraw zagranicznych przysłuchują się m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, ministrowie oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

9:00

Zgodnie z planem wystąpienia szefa MSZ miało się rozpocząć o godzinie 9.00, ale nieco się opóźni.



8:58

Kolejni kluczowi partnerzy to jedenaście państw Trójmorza - od Estonii, Łotwy, Litwy po Bułgarię i Rumunię, a także kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli Węgry, Czechy i Słowacja.



8:56

Wróćmy do wystąpienia szefa MSZ. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Witold Waszczykowski delikatnie skorygował podejście do Wielkiej Brytanii. To wciąż kraj numer jeden na liście naszych priorytetów, ale szef MSZ rzadziej mówi o najważniejszym partnerze, częściej o wykorzystywaniu strategicznych okazji politycznych.





8:54

Zdaniem lidera Nowoczesnej, w polityce zagranicznej Polska powinna postawić na Francję i Niemcy, które stanowią "bazę Unii Europejskiej".

8:52

W kontekście dzisiejszego wystąpienia szefa MSZ gorzkich diagnoz nie szczędził lider Nowoczesnej Ryszard Petru. "Mam zasadnicze zastrzeżenie do polityki zagranicznej PiS - że Polska jest bez sojuszy i Polska jest samotna. To jest najbardziej smutne podsumowanie tego, co się dzieje" - ocenił na antenie TVN24.



8:51



Nie widzi też żadnych szans na ocieplenie stosunków z Rosją. Poza Europą stawia na Chiny, Japonię i Indie.

8:50

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że szef MSZ, w imię dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, przyjął strategię potępiania krytyki Donalda Trumpa.

8:48

Punktem wyjścia jest oczywiście teza, że to ma być "dobry rok w polskiej polityce zagranicznej".



Zdjęcie Wiadomo, że to ma być dobry rok w polskiej polityce zagranicznej /

8:46

Na temat tego, co powie dziś minister sporo już wiadomo. Reporter radia RMF FM Patryk Michalski ustalił, że Polska postawi przede wszystkim na współpracę z Wielką Brytanią, Niemcami i Francją.

8:44

Do expose coraz bliżej. Wszystko już niemal zapięte na ostatni guzik:

8:42

Tezy swojego wystąpienia członkom sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił już wczoraj.

08:40



Podczas swojego dzisiejszego wystąpienia - jak deklarował wcześniej wiceszef MSZ Konrad Szymański - Witold Waszczykowski pokaże całą paletę spraw, które polski rząd podjął w ostatnim roku i chce kontynuować w kolejnych latach. "Będą tam oczywiście wątki europejskie, natomiast ja w piątek będę w Sejmie mówił na temat polityki czysto unijnej, więc będzie do tego pewien aneks dotyczący integracji europejskiej" - sprecyzował Szymański.





8:40



8:35



Podczas przeprowadzonego pod koniec stycznia tak zwanego przeglądu resortów gabinetu premier Beaty Szydło, minister Waszczykowski zapewnił, że w 2017 roku polska dyplomacja będzie kontynuowała politykę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. Według niego pod tym względem Polsce udało się osiągnąć status krajów Europy Zachodniej.



08:30

Bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i w Unii Europejskiej, integracja regionu, polityka wschodnia, ekonomiczne interesy Polski na świecie, a także sprawy konsularne i polonijne - na takie kierunki dyplomacji wskazał MSZ w przyjętych przez rząd na początku stycznia założeniach na ten rok.