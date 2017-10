"Fakt": 300 plus na drugie dziecko?

300 zł zamiast 500 zł na drugie dziecko, 700 zł na trzecie dziecko i 1000 zł na każde kolejne - jak podaje "Fakt", taka propozycja reformy programu "500 plus" padła w czasie debaty wicepremierów.

Propozycja reformy programu "500 plus" padła w czasie debaty w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestniczyli w niej wicepremierzy rządów, piastujący to stanowisko po 1989 r. Obecny był również wicepremier Mateusz Morawiecki.

Pomysł reformy sztandarowego programu PiS wysunął Henryk Goryszewski, wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej. Co na to Morawiecki? "Pewnie by się dało" - odpowiedział. Zapowiedział, że przedstawi pomysł rządowi.

