"Fakt": Biedroń - czarny koń wyborów prezydenckich?

26,5 proc. ankietowanych zamierza głosować na Roberta Biedronia, gdyby zdecydował się wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie "Faktu" i Radia ZET.

Zdjęcie Robert Biedroń jest obecnie prezydentem Słupska /AFP

Według badania, gdyby Biedroń stanął naprzeciw Andrzeja Dudy w II turze wyborów poparłoby go 32,9 proc. respondentów. Jednak tak samo duży ma Biedroń elektorat negatywny - 32,9 proc. badanych deklaruje, że nie oddałoby na niego swojego głosu.

"Fakt" zaznacza, że takie wyniki sprawiają, że Robert Biedroń mógłby być czarnym koniem wyborów prezydenckich - jednak pod warunkiem, że nie wystartowałby w nich Donald Tusk. Gdyby przewodniczący Rady Europejskiej zawalczył o prezydenturę, to na razie wszystko wskazuje na to, że to on zmierzyłby się z Andrzejem Dudą w drugiej turze.

