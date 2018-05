"Fakt": Kaczyński wypisał się ze szpitala?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński był widziany w sobotę przez fotoreporterów "Faktu" na Żoliborzu, gdzie mieszka. W tym czasie powinien jednak przebywać w szpitalu - czytamy na portalu fakt24.pl.

"Fakt" zastanawia się, czy Jarosław Kaczyński opuścił szpital "bez żadnego trybu", czy może skorzystał z przepustki.

Prezes PiS trafił do szpitala kilka dni temu z powodu utrzymujących się do dłuższego czasu problemów z kolanem.



Według "Faktu", Kaczyński ma przejść operację, ale podobno boi się zabiegu oraz nie pasuje mu długotrwała rehabilitacja, która później go czeka.



