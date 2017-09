"Fakt": Kolizja limuzyny Jacka Kurskiego

Kolizja z udziałem auta, którym Jacek Kurski wracał z festiwalu piosenki w Opolu. Prezes TVP po zdarzeniu miał... uciec do lasu - ustalił "Fakt".

Zdjęcie Jacek Kurski /East News

"Fakt" ustalił, że Kurski wracał do Warszawy z Opola w poniedziałek około godz. 14. Wówczas miało dojść do opisywanego wypadku. Dziennik, cytując relacje świadków zdarzenia, pisze o "nietypowym zachowaniu prezesa".

Kurski miał bowiem wybiec z samochodu i uciec do lasu. Później "stał między drzewami i przez kilkanaście minut czekał na drugi samochód".



Prezes TVP nie chciał o sprawie porozmawiać z "Faktem", zasłaniając się toczącym się postępowaniem sądowym.

Do wypadku doszło w miejscowości Bierdzany, na trasie z Opola do Kluczborka. Zdaniem świadków zdarzenia kierowca limuzyny Kurskiego nie włączył kierunkowskazu przy próbie zawracania i uderzył w opla astrę. Policja przyjechała na miejsce zdarzenia po ok. 50 minutach.

