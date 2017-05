"Fakt": Polacy za zmianami w konstytucji

Jak wynika z sondażu IBRISU przeprowadzonego dla Faktu i Radia ZET - "Ponad 60 proc. Polaków chce zmienić Konstytucję - podaje "Fakt". Prezydent podkreślił wczoraj, że także chce referendum, aby Polacy mogli wypowiedzieć się nt. zmian w ustawie zasadniczej.

O ile zarówno prezydent, jak i naród zgadzają się w kwestii konieczności referendum, tak przynajmniej połowa ankietowanych podkreśla, że chce nowej konstytucji "pod warunkiem, że nad jej tekstem będą pracować różne środowiska: politycy, sędziowie, pracownicy, pracodawcy etc". Choć zwolenników radykalnych zmian jest niewielu (ok. 6 proc), najwięcej z nich to wyborcy PiS, najmniej wśród elektoratu PO.

Nie określono jednak szczegółów dotyczących ewentualnych pytań i terminu referendum, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że aby uzyskać wiążące 50% głosujących, PiS będzie chciało połączyć referendum z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi.



Wyniki sondażu: 6,2 proc. jest za potrzebą zmiany Konstytucji. 5,4 proc. podkreśla, że chce zmian ale pod warunkiem przeprowadzenia ich w porozumieniu z opozycją. Aż 49,4 proc. badanych chce, aby nad poprawkami pracowały środowiska eksperckie. Z kolei 36 proc. uważa, że zmiany nie są potrzebne, a 3 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

