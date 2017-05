"Fakt": Rozpatrywanie wniosków 500+ może potrwać cztery miesiące

"Dłużej poczekasz na 500+" - alarmuje dziennik "Fakt". Na rozpatrzenie wniosku złożonego w drugiej połowie 2017 roku rodzice będą musieli poczekać nawet cztery miesiące.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska /Aleksandra Szmigiel /East News

Wnioski o 500+ na przyszły rok będzie można składać od 1 sierpnia. Urzędy już teraz planują wielkie obłożenie, a dziennik "Fakt" alarmuje, że na rozpatrzenie podań rodzice będę musieli poczekać nawet cztery miesiące.

"Zostanie wówczas złożonych ponad 4 miliony wniosków" - przewiduje na łamach "Faktu" minister Elżbieta Rafalska.



Decyzje o przyznaniu lub nie dofinansowania miałyby zapaść pod koniec listopada (dla wniosków złożonych w sierpniu). Ci, którzy o dodatkowe pieniądze postarają się później, np. we wrześniu, na decyzję będą musieli poczekać do końca roku.

Wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków to propozycja, która znalazła się w uzasadnieniu do projektu ustawy. Wcześniej były to trzy miesiące.



