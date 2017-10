"Fakt": Wielkie podwyżki dla urzędników

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oraz urzędnicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (przemianowanych na Wody Polskie) otrzymali spore podwyżki - informuje "Fakt".

Jak wynika z ustaleń "Faktu", podwyżki otrzymało dwa tysiące pracowników IPN. Średnia pensja pracowników instytutu wynosi 5955 zł brutto. Po podwyżce będą oni zarabiać o ok. tysiąc złotych więcej.



Kilka dni temu podwyżki w wysokości 850 zł na osobę otrzymali też pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Łącznie pracuje tam ok. 3100 urzędników, którzy zarabiali do tej pory średnio 3300 zł brutto.



Jak zauważa "Fakt", wymienione podwyżki zbiegają się w czasie z odmową podwyżek dla strajkujących rezydentów.



