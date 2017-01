Fala mrozów. RCB: Dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia

W ostatniej dobie dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia - podała Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zdjęcie Strażnicy miejscy podczas patrolowania miejsc, gdzie gromadzą się bezdomni w Przemyślu /Darek Delmanowicz /PAP

Ze statystyk wynika, że od 1 listopada 2016 r. w Polsce w wyniku wychłodzenia zmarło 55 osób, a 24 osoby zatruły się czadem (te statystyki obejmują okres od 1 września ubiegłego roku, gdy zaczął się sezon grzewczy).



RCB podtrzymuje apel o reagowanie na przypadki osób pozostających na mrozie i narażonych na wychłodzenie, a także o rozsądek w dogrzewaniu mieszkań.

Również minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaapelowała w sobotę o "większą społeczną uwagę", aby uniknąć śmierci kolejnych osób z powodu wychłodzenia.

Jak poinformowało IMGW w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. miejscami na południowym wschodzie i wschodzie, -9 st., -8 st., w centrum do -5 st., -2 st. na północnym zachodzie, w dolinach karpackich od -14 do -12 st.

Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna wynieść ma od -17 do -13 st. na południu, miejscami w centrum i na wschodzie, na pozostałym obszarze przeważnie od -12 do -8 st., cieplej nad morzem od -7 do -4 st. W kotlinach sudeckich miejscami spadek temperatury do -20 st., a w dolinach karpackich do -25 st.