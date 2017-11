Funkcjonariusze SKW rozmawiali z generałem Kraszewskim?

We wtorek w siedzibie Służby Kontrwywiadu Wojskowego doszło do rozmowy funkcjonariuszy SKW z gen. Jarosławem Kraszewskim - podał portal wPolityce.pl. Jak podkreślono, spotkanie dotyczyło przedłużającego się postępowania, jakie SKW prowadzi wobec Kraszewskiego.

Zdjęcie Warszawa, 01.03.2016, Jaroslaw Kraszewski odbiera nominacje generalskie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy /Grażyna Myślińska /FORUM

Gen. Kraszewski pełni funkcję dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Portal przypomina, że to sprawy postępowania SKW wobec Kraszewskiego dotyczyły słowa prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że jeżeli szef MON "będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko".

Jak ustaliło wPolityce, "presja głowy państwa w tej sprawie - zarówno w tamtej wypowiedzi, jak i szeregu kolejnych wywiadów - była katalizatorem zaproszenia, jakie do gen. Kraszewskiego wystosowała SKW".

"To druga tego typu rozmowa od czerwcowej decyzji o wszczęciu postępowania sprawdzającego (co oznaczało odebranie mu dostępu do informacji niejawnych)" - podkreśliło wPolityce.

Rzeczniczka MON ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz, cytowana przez portal, nie chciała skomentować doniesień o spotkaniu w SKW. "Mogę powiedzieć jedynie tyle, że wskazywanie informacji dotyczących postępowania wobec pana generała Kraszewskiego będzie przekazane wyłącznie przełożonym pana generała" - powiedziała. Według rozmówców portalu, wtorkowe spotkanie w siedzibie SKW "w niewielki sposób" posunęło całą sprawę do przodu.

Postępowanie sprawdzające wobec gen. Kraszewskiego Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła w czerwcu. Wszczęcie postępowania - które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może trwać do 12 miesięcy - oznacza czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym - jak stwierdziło Biuro - uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w BBN.