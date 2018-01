​Gasiuk-Pihowicz nową szefową klubu Nowoczesnej

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz została we wtorek wybrana nową przewodniczącą klubu Nowoczesnej; zastąpiła na tym stanowisku szefową partii Katarzynę Lubnauer. Gasiuk-Pihowicz była jedyną kandydatką. "Otwieramy nowy rozdział w Nowoczesnej" - mówiła po wyborze nowa szefowa klubu.

Zdjęcie Kamila Gasiuk-Pihowicz /Andrzej Iwańczuk/Reporter /East News

Gasiuk-Pihowicz na konferencji prasowej w Sejmie dziękowała partyjnym kolegom i koleżankom za zaufanie. Oświadczyła, że wtorkowe wybory zamykają rozdział zmian personalnych w klubie. "Otwieramy nowy rozdział w Nowoczesnej, któremu będzie przyświecało hasło: wszystkie ręce na pokład" - podkreśliła.

Reklama

"Choć rozumiem emocje części osób, które w jakiś sposób czują się rozczarowane zmianami personalnymi, które zaszły pod koniec listopada, ja jako szefowa klubu zobowiązuję się skupić na tym, aby wszystkie te emocje rozładować" - zadeklarowała Gasiuk-Pihowicz.

"Wracamy do korzeni Nowoczesnej, do partii odpowiedzialnej, racjonalnej i skupionej na gospodarce, na przedsiębiorcach, na ludziach pracujących w Polsce. Musimy przywrócić ludziom nadzieję na to, że nowoczesna Polska, dobrze zorganizowana, stabilna, szanowana w Polsce i za granicą, szanująca obowiązujące prawo: polskie i zagraniczne, jest możliwa" - mówiła.

Podkreśliła, że Nowoczesna jest otwarta na współpracę "wszędzie tam, gdzie będzie ona służyła Polsce", ale - jak zaznaczyła - partia będzie iść swoją drogą. "To my, jako Nowoczesna, możemy narzucać tematy w debacie publicznej, dokładnie tak, jak narzucaliśmy standardy w debacie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa czy Sądu Najwyższego" - oświadczyła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Lubnauer o Planie Petru. Wideo TV Interia

Wskazywała, że w obliczu zbliżającego się "maratonu wyborczego", Nowoczesna musi przedstawić Polakom skuteczna wizję Polski nowoczesnej. Jak mówiła Gasiuk-Pihowicz, propozycje partii będą konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi obywateli, prezentowanymi pod szyldem Nowoczesnej i pokażą spójną wizję Polski w przyszłości.

Politycy Nowoczesnej podczas wtorkowego posiedzenia klubu nie dokonali innych zmian w składzie prezydium klubu. W jego skład wchodzą wiceprzewodniczący: rzeczniczka partii Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Piotr Misiło, sekretarz klubu Krzysztof Truskolaski, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak oraz posłowie Marek Sowa i Mirosław Suchoń.

W Nowoczesnej politycy nie łączą wewnątrzpartyjnych funkcji, dlatego członkowie zarządu partii nie mogą zasiadać w prezydium klubu poselskiego. W związku tym, z członkostwem w prezydium klubu pożegnała się posłanka Monika Rosa, która w połowie grudnia weszła do zarządu Nowoczesnej.

Gasiuk-Pihowicz jest wiceszefową Nowoczesnej; do października 2016 r. była rzeczniczką partii. Do Sejmu startowała z pierwszego miejsca w okręgu podwarszawskim; jest prawniczką, pracowała m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zasiada w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji ds. UE. Pełni funkcję szefowej Parlamentarnego Zespołu do spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości.

Aleksandra Rebelińska