Gawłowski zrzekł się immunitetu

Sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski wysłał do Kancelarii Sejmu pismo, w którym wyraża zgodę na odebranie mu immunitetu. Dzięki temu prokuratura będzie mogła przedstawić mu zarzuty.

Zdjęcie Stanisław Gawłowski /Jan Bielecki /East News

- Nie zgadzam się z żadnym z zarzutów, które chce mi przedstawić prokuratura. Każdy obalę - mówił w rozmowie z "Wyborczą" Stanisław Gawłowski. Do kancelarii Sejmu wysłał w poniedziałek pismo, w którym wyraża zgodę na odebranie mu immunitetu

W grudniu ubiegłego roku funkcjonariusze CBA weszli do domu posła PO Stanisława Gawłowskiego w Koszalinie. Stanisław Gawłowski oskarżany jest o przyjęcie łapówki w ok. 200 tys złotych.

Według prokuratury, jako sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska poseł Stanisław Gawłowski przyjął jako łapówki co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty, które prokuratura zamierza ogłosić posłowi, dotyczą również nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej.