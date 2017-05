"Gazeta Krakowska": Spór o park Jalu Kurka

Księża salwatorianie podnieśli stawkę za wykup terenu, na którym znajduje się park Jalu Kurka - podaje dzisiejsza "Gazeta Krakowska". Pojawiły się jednak głosy, że park powinien zostać przekazany w ręce Skarbu Państwa.

Od trzech lat trwa walka Urzędu Miasta o udostępnienie mieszkańcom Krakowa parku Jalu Kurka. Właścicielem terenu przy ul. Szlak jest Zgromadzenie Księży Salwatorianów, które za jego przekazanie zażądało aż 14 milionów złotych.

Z informacji przekazanych dziennikarzom "Gazety Krakowskiej" przez biuro prasowe krakowskiego magistratu wynika, że sam teren wart jest około 4 mln zł i nie wiadomo, skąd wniknęła aż taka rozbieżność.



Komisja Majątkowa zwróciła teren Kościołowi i w 2007 roku został zamknięty dla mieszkańców miasta. Początkowo rozważano jego ponowne otwarcie w zamian za utrzymywanie parku. Oferta jednak została odrzucona przez właścicieli. Padła więc propozycja wykupu. Miasto oferowało działki zamienne, a różnicę dopłaciłoby gotówką.



Jak twierdzi Filip Łachwa, pełnomocnik księży salwatorian, w rozmowie z "GK": "Robiliśmy wycenę na podstawie kwot, po jakich miasto skupowało działki od deweloperów na tereny zielone".

Jednak to nie koniec całej sprawy. Stowarzyszenie Miasto Wspólne zaapelowało do prezydenta miasta o wstrzymanie negocjacji. Ich zdaniem, na podstawie układu odszkodowawczego za nacjonalizacje nieruchomości w PRL-u, park powinien przejść w ręce Skarbu Państwa. Takie odszkodowanie wypłacono spadkobiercom Tarnowskich, którzy przed wojną byli właścicielami Pałacu na Szlaku oraz przynależącego do niego parku. Skoro Pałac został spłacony - powinien przejść w ręce państwa.



Sprawę zgłoszono do Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Więcej w dzisiejszej "Gazecie Krakowskiej".