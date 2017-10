"Gazeta Polska Codziennie": Koniec z fałszerstwami

- Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach w mniejszych miastach i zakaz równoległego startu kandydatów na różne stanowiska - m.in. o takich zapisach w projekcie nowego kodeksu wyborczego autorstwa PiS informuje wtorkowa "Gazeta Polska Codziennie".

Jak podaje "GPC", w projekcie nowego kodeksu wyborczego, który złoży w najbliższym czasie PiS, mają znaleźć się także zapisy o kamerach w lokalach wyborczych, przezroczystych urnach do głosowań i jednolitych kartach wyborczych. Gazeta przypomina, że zmiany zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale.



Prezes PiS podzielił projektowane zmiany na dwie grupy: kwestie techniczne i kwestie polityczne. Do pierwszej zaliczył m.in. kamery, urny i karty, do drugiej - m.in. likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach w mniejszych miastach.



Gazeta zauważa, że kwestie techniczne były już zapowiadane i nie budzą większych kontrowersji, trudniejszy jest aspekt polityczny. Jednak, jak wskazuje "GPC", zdaniem prezesa PiS jednomandatowe okręgi wyborcze w mniejszych miastach są rozwiązaniem, które budzi wiele patologii. Gazeta zwraca uwagę, że premiuje to obecnych radnych, a podział mandatów nie odzwierciedla poparcia dla partii. "To jest niedemokratyczne, stwarza ryzyko nadużyć i trzeba to zlikwidować" - mówił Kaczyński w Spale.



Z kolei zakaz równoległego startu kandydatów na różne stanowiska - np. gdy kandydat startuje na wójta, a także do sejmiku lub rady powiatu - to zdaniem prezesa PiS oszukiwanie wyborców - zauważa GPC. Gazeta zwraca przy tym uwagę, że zapowiadane zmiany nie podobają się opozycji.