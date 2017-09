Gdynia: Algierczycy oskarżeni o molestowanie 14-latki

Prokuratura Rejonowa w Gdyni oskarżyła dwóch obywateli Algierii o molestowanie niepełnosprawnej intelektualnie 14-latki. Do zdarzenia doszło 30 lipca. Mężczyźni w wieku 24 i 25 lat, odbywali w Gdyni szkolenie żeglarskie. Po incydencie zostali tymczasowo aresztowani.

O skierowaniu przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni aktu oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którym zarzucono "popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę 14-letniej pokrzywdzonej" - poinformowała w piątek, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Wyjaśniła, że mężczyznom zarzucono, iż "wykorzystując bezradność pokrzywdzonej oraz niezdolność że zrozumienia ich zachowania, wspólnie i w porozumieniu doprowadzili ją do obcowania płciowego oraz do poddania się innej czynności seksualnej".

Wawryniuk dodała, że zarzucone oskarżonym przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Przypomniała, że w śledztwie mężczyźni nie przyznali się do winy. Na wniosek prokuratora, obaj zostali tymczasowo aresztowani przez gdyński sąd.

Do zdarzenia doszło 30 lipca w Gdyni. Jak podawały media, a PAP potwierdziła to nieoficjalnie w źródłach zbliżonych do sprawy, pokrzywdzona dziewczynka jest niepełnosprawna intelektualnie.

Algierczycy, którym prokuratura zarzuciła wykorzystanie 14-latki, przebywali w Gdyni na szkoleniu podczas którego, w jednej z gdyńskich stoczni, uczyli się obsługi jednostki pływającej, budowanej na potrzeby Algierii.

Anna Kisicka (PAP)