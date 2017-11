Gen. Polko: W sprawie Patriotów możemy mówić o przełomie

Generał Roman Polko przypomina, że o zakup systemów obrony przeciwrakietowej Patriot staramy się od kilkunastu lat, dlatego - jego zdaniem - decyzję rządu USA o zgodzie na sprzedanie ich Polsce można nazwać przełomem.

Zdjęcie Gen. Roman Polko /Anatol Chomicz /East News

Były dowódca GROM-u, gość Polskiego Radia 24, powiedział, że choć Patrioty nie zapewnią nam całkowitego bezpieczeństwa, to pozwolą skuteczniej reagować na ewentualną agresję. Jak mówił, do Polski w ramach programu "Wisła" trafi najpierw osiem baterii rakiet, które będą w stanie chronić tylko obiekty o strategicznym znaczeniu.

"Oczywiście nie ma tu mowy o tym, że po pozyskaniu systemów Patriot całe polskie niebo będzie szczelne, bezpieczne, tylko jest tu mowa o tym, że będziemy bezpieczniejsi i będziemy mieli czym odpowiedzieć na potencjalny atak wroga" - zaznaczył.



Generał Roman Polko przestrzegł jednak polskie władze przed zbyt głośnym mówieniem o zakupie Patriotów. Jego zdaniem, takie postępowanie "nie buduje naszej pozycji negocjacyjnej". Były dowódca GROM-u zwrócił przy tym uwagę, że to właśnie teraz zaczną się "prawdziwe negocjacje" - określone zostaną ceny i warunki ewentualnego offsetu.



Departament Stanu przesłał do Kongresu oficjalną notę o zamiarze sprzedaży Polsce systemów Patriot wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem. Jeśli Kongres nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 15 dni, to transakcja będzie mogła być realizowana.