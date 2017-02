Gen. Skrzypczak: Misiewicz w armii na pewno nadawałby się do pracy w kuchni

"Skoro oczekuje się od żołnierzy, że będą składali meldunki rzecznikowi MON, to znaczy, że łamie im się kręgosłup i armia stała się narzędziem w ręku polityków" - powiedział w "Kropce nad i" były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Zdjęcie Gen. Waldemar Skrzypczak /Mariusz Gaczyński /East News

Generał nazwał "kuriozalną" sytuację, w której żołnierze salutują przed rzecznikiem MON Bartłomiejem Misiewiczem.

Ocenił również, że jeśli żołnierze składają meldunki Misiewiczowi, to świadczy to o tym, iż "armię drąży choroba poddaństwa albo pogardy dla samych siebie". "Ja bym sobie nigdy na to nie pozwolił, żeby panu Misiewiczowi, który jest rzecznikiem prasowym, chodzić i meldować jako dowódca wojsk lądowych czy dowódca dywizji. Dla mnie to jest nie do przyjęcia" - dodał.

"Skoro oczekuje się od żołnierzy, że będą składali meldunki Misiewiczowi, to znaczy, że łamie im się kręgosłup i armia stała się narzędziem w ręku polityków, którzy się po prostu armią bawią" - kontynuował.

Pytany o samego Misiewicza, generał powiedział, że "w armii Misiewicz na pewno nadawałby się do pracy w kuchni".