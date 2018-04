Gliński: Jeśli będzie trzeba, kupimy najcenniejsze dzieła

Jak będzie trzeba, to będziemy zakupywali najcenniejsze dzieła sztuki dla Polski, dla polskiego narodu - powiedział w piątek minister kultury Piotr Gliński. Podczas piątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim wicepremier zapewnił również, że będzie dbać o polską kulturę tak, jak dotychczas.

Zdjęcie Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas uroczystości uznania 10 nowych obiektów zabytkowe za Pomniki Historii / Marcin Obara /PAP

Podczas piątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczył rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

Powołując się na informację od swoich współpracowników, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że "będziemy mieli na pewno ponad 100 pomników historii na stulecie. To jest zobowiązanie, ale to także jest dowód naszej ciężkiej pracy, ciężkiej pracy ludzi, którzy to przygotowują i dowód bogactwa polskiej kultury" - mówił.

"Zarówno dla pana prezydenta, jak i dla mnie to są takie uroczyste momenty, ale ktoś bardzo ciężko pracował, żebyśmy mogli tego wpisu dokonać. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o to, aby ten polski profesjonalizm w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, w dziedzinie pomników historii dalej był utrzymywany" - dodał.

"Robimy to dla Polski"

Minister kultury zapewnił także, że "będziemy tak jak dotychczas dbali o polską kulturę, o polskie dziedzictwo. Jak będzie trzeba, to będziemy zakupywali najcenniejsze dzieła sztuki dla Polski, dla polskiego narodu. Będziemy pod tym względem absolutnie konsekwentni, bo to jest nasz obowiązek. Robimy to dla Polski, robimy to dla naszej polskiej wspólnoty".

Wicepremier podkreślił, że inicjatywa Pomników Historii to zasługa wszystkich instytucji i społeczności lokalnych, które "zadbały o to, żeby te wasze, dzisiaj Pomniki Historii można było wpisać na - tę tak ważną dla polskiej tożsamości - listę najważniejszych elementów i cech polskiej kultury" - mówił, zwracając się do obecnych na sali działaczy społecznych.

"Jest wielu kandydatów i to dobrych kandydatów, których możemy na tę listę Pomników Historii zapisać" - dodał.

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent. Dotychczas lista ta liczyła 81 obiektów, w tym Kraków - jako historyczny zespół miasta, Biskupin - jako rezerwat archeologiczny, Częstochowa - z zespołem klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze, a także Grunwald - jako pole bitwy, Wieliczka - kopalnia soli oraz Frombork - z zespołem katedralnym.