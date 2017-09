Gliński: To nie jest projekt, który centralizuje

Jak podkreślił w Sejmie wicepremier Piotr Gliński,"projekt o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wywodzi się z III sektora i wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, na ogół tych słabszych i lokalnych".

Zdjęcie Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w Sejmie /Bartłomiej Zborowski /PAP

"To jest projekt, który wywodzi się z III sektora, z organizacji pozarządowych. Ja, w przeciwieństwie do państwa, w tym sektorze od 30 lat pracuję, pracuję społecznie. To jest projekt, który wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, na ogół tych słabszych, lokalnych, tych, które dotychczas nie miały odpowiedniego wsparcia także ze strony polskiego państwa. A obowiązkiem polskiego państwa jest racjonalizować funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego" - powiedział przed głosowaniem nad projektem ustawy Gliński.

Zaznaczył, że propozycję popierają organizacje pozarządowe. "I to jest projekt, który ma poprawić funkcjonowanie obywateli, zwiększyć obszar wolności dla polskich obywateli" - mówił wicepremier.

"To nie jest projekt, który centralizuje, to nie jest projekt, który nie był konsultowany. Konsultacje były ponadprzeciętne" - mówił. Zwrócił uwagę, że konsultacje nad projektem trwały sześć tygodni i wzięło w nich udział około tysiąca osób. Jak podkreślił, spotkania organizowano w całej Polsce. "Myśmy organizowali specjalne spotkania w poszczególnych regionach z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponad 200 wniosków, z czego duża część została włączona do tego projektu" - zapewnił Gliński.

Odniósł się do wypowiedzi posłów opozycji, którzy krytykowali projekt. "Nie można tak kłamać, jeżeli mamy reformować i pracować dla Polski, pracujmy rzetelnie" - podkreślił wicepremier.

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki; nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - obecnie odpowiedzialnego za III sektor. Projekt powołujący Instytut został przygotowany przez biuro pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.