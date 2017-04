Gorąca debata w Sejmie nad projektami o wycince drzew

W czwartek po południu rozpoczęła się debata sejmowa nad trzema poselskimi projektami dotyczącymi wycinki drzew. PiS postuluje, aby chęć wycinki zgłaszać do gmin, Platforma Obywatelska chce wrócić do przepisów obowiązujących przed 1 stycznia, a Nowoczesna - by samorządy mogły lepiej chronić zieleń miejską.

Obowiązujące od początku roku przepisy dot. wycinki drzew przez znakomitą większość została przyjęte z ulgą i wdzięcznością - przekonywała w Sejmie poseł sprawozdawca komisji środowiska Anna Paluch. Jej zdaniem, projekty PO i Nowoczesnej komplikują sytuację właścicielom gruntów. "Tworzycie prawo, które jest niechlujne i z pogardą, bo nie chcecie stworzyć dobrego prawa, nie chcecie rzeczywiście dbać o to, żeby przepisy dotyczące ochrony środowiska w Polsce były zbudowane w sposób transparentny" - mówił z kolei poseł PO Stanisław Gawłowski do parlamentarzystów z PiS.



Nowe prawo

Od początku roku obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Przepisy ustawy wzbudziły społeczne protesty. Posłowie na czwartkowym posiedzeniu plenarnym będą rozpatrywać trzy poselskie projekty nowel ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekty przygotowało PiS, PO i Nowoczesna. Patrząc na arytmetykę sejmową szansę na uchwalenie ma jedynie projekt PiS. Propozycje Platformy i Nowoczesnej zostały ponadto negatywnie zaopiniowane przez komisję środowiska, która wniosła o odrzucenie ich w pierwszym czytaniu.

Projekt noweli PiS ma umożliwić weryfikację, czy wycinka na prywatnym gruncie była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Właściciel nieruchomości, chcąc dokonać wycinki drzew bądź krzewów na swojej nieruchomości, będzie musiał zgłosić to wcześniej do gminy. W ciągu dwóch tygodni urzędnik ma dokonać oględzin działki i sprawdzić stan faktyczny - np. czy drzewa nie są chronione lub czy nie mają znamion pomników przyrody. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), to wtedy będzie można ją przeprowadzić.

Projekt zakłada ponadto, że jeśli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tych drzew.

Propozycja Nowoczesnej znajduje się między zbyt restrykcyjnymi przepisami obowiązującymi do końca 2016 r., a tymi obowiązującymi od 1 stycznia.

Według ich projektu, zgodę na wycinkę trzeba byłoby uzyskać każdorazowo od organów samorządowych, pod warunkiem, że nie są to np. samosiejki. Przywraca on też opłaty za wycinkę, ale niższe niż te obowiązujące do końca ub.r.

Projekt mówi też o kompensacie środowiskowej, zgodnie z którą po wycięciu drzewa trzeba byłoby zasadzić nowe w miejscu wskazanym przez gminę. Nowoczesna zaproponowała też wprowadzenie nowej kategorii formy ochrony przyrody - zieleni chronionej, dzięki której rady gminy mogłyby uznać np. określone elementy zieleni miejskiej za chronioną tak jak pomniki przyrody.

Projekt przygotowany przez PO przywraca stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia, kiedy weszła w życie nowela liberalizująca zasady wycinki. Zaproponowane przez PO przepisy mają ograniczyć możliwość wycinki drzew i krzewów zarówno na nieruchomościach prywatnych jak i w miejscach publicznych. Chodzi o to, by osoby zainteresowane usunięciem drzew, musiały wcześniej uzyskać odpowiednią zgodę.

"Przepisy przyjęte z ulga i wdzięcznością"

PiS jest za odrzuceniem opozycyjnych projektów

Małgorzata Golińska z PiS przedstawiła w czwartek podczas posiedzenia plenarnego Sejmu stanowisko jej klubu w sprawie projektów dot. wycinki drzew. Prawo i Sprawiedliwość jest za odrzuceniem projektów opozycyjnych.

Zarzuciła opozycji, która - jej zdaniem - dziś "rzekomo broni drzew, rzekomo masowo wycinanych, przez rzekomo nieszanujących przyrodę obywateli", że była cicho, kiedy drzewa przegrywały z nowymi osiedlami i galeriami handlowymi.

"Wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawiało interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew" - mówiła.

Wyjaśniła, że jej klub popiera projekt złożony przez posłów PiS, natomiast opowiada się za odrzuceniem projektów opozycyjnych.

Oceniła, że autorzy projektu Nowoczesnej uznali, iż obywatele nie rozumieją, jakim skarbem jest dla nich przyroda, nie znają jej korzystnego wpływu na zdrowie. Zdaniem Golińskiej, Nowoczesna chce nauczyć tego obywateli wprowadzając zakazy i nakazy.

"Większość przez państwa przytaczanych wycinek w miastach, to skutek zaniedbań władz samorządowych w stosowaniu prawa" - mówiła.

Według niej, wprowadzenie proponowanych przepisów prowadziłoby do tego, że nikt nie decydowałby się na sadzenie drzew z obawy, że jakiś urzędnik mógłby uznać je za cenne dla samopoczucia sąsiada i objąć je zakazami.

"Klub PiS nie popiera takiej przymusowej, rzekomo nowoczesnej lekcji przyrody" - powiedziała.

Krytykowała także projekt PO. Według niej, poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych zapisów, urzędnik ma dawać "zezwolenie na to, co właściciele zrobią we własnym ogródku".

Mówiła o przykładach "łaskawości" autorów projektu przewidującego m.in. możliwość wycinki krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat. Jej zdaniem, aby określić wiek tak młodego krzewu należałoby zwrócić się o opinię eksperta. Golińska oceniła, że niektóre zapisy projektu są kuriozalne.

"Uderzają w obywateli, są niesprawiedliwe społecznie, ograniczają prawo własności utrudniają życie rolnikom, wprowadzają podwójne standardy pomiarów, przywracają koniczność wnoszenia opłat i zmuszają do poszukiwania firm specjalistycznych do pomiaru wieku krzewów" - powiedziała.

Zaznaczyła, że PiS nie zgadza się na takie zapisy i dlatego złożył wniosek - przyjęty przez komisję - o odrzucenie projektu.

PO: Skrót PiS można rozszyfrować jako "Piła i Siekiera"

Platforma złożyła wniosek o odrzucenie projektu PiS ws. wycinki drzew; ten projekt jest "skandalicznie zły", m.in. tworzy obszar do kolejnych nadużyć - powiedział z kolei poseł Stanisław Gawłowski (PO). Jego zdaniem, projekt PiS, "generuje korupcję".

Gawłowski powiedział, że skrót PiS można rozszyfrować jako "Piła i Siekiera". "To jest wasz symbol" - ocenił.

Jego zdaniem, PiS dalej tworzy prawo, które jest "skandalicznie złe". Jak ocenił, projekt PiS tworzy "gigantyczny obszar do kolejnych nadużyć".

"Tworzycie prawo, które jest niechlujne i z pogardą, bo nie chcecie stworzyć dobrego prawa, nie chcecie rzeczywiście dbać o to, żeby przepisy dotyczące ochrony środowiska w Polsce były zbudowane w sposób transparentny" - zwrócił się Gawłowski do posłów PiS. Podkreślił, że projekt PiS "nic nie reguluje" i jest "fatalny". Jego zdaniem, projekt PiS, "generuje korupcję".

Posłanka PO Gabriela Lenartowicz (PO) przekonywała, że PiS chce "zakonserwować ten stan jaki jest - stan lekceważenia i pogardy dla przyrody, i dla ludzi".