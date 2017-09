- 574 dni - tyle trwały prace i konsultacje nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce - powiedział we wtorek podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. "Mamy do czynienia z reformą inną niż wszystkie. To jest wydarzenie bez precedensu, jeśli chodzi o stanowienie prawa w Polsce po roku 1989, wydarzenie, które Komisja Europejska stawia innym krajom za wzór do naśladowania przy wielkich zmianach systemowych" - podkreślił wicepremier.

"To jest dzień, który zwieńcza długi proces. 574 dni - tyle trwały prace, a przede wszystkim konsultacje społeczne, konsultacje środowiskowe dotyczące "Konstytucji dla nauki". Za nami są setki spotkań debat, paneli eksperckich, wielkich konferencji tematycznych (...)" - mówił Gowin. Podkreślił, że przedstawione liczby pokazują, że “mamy do czynienia z czymś niezwykłym".



"Mamy do czynienia z reformą inną niż wszystkie. To jest wydarzenie bez precedensu, jeśli chodzi o stanowienie prawa w Polsce po roku 1989, wydarzenie, które Komisja Europejska stawia innym krajom za wzór do naśladowania przy wielkich zmianach systemowych" - podkreślił wicepremier.



Dotychczasowy model wyczerpał swoje możliwości

Wicepremier podkreślił, że reformę nauki i szkolnictwa wyższego postulowało, zaproponowało w swoich głównych założeniach i przedyskutowało samo środowisko akademickie.



"Każdy z tych trzech etapów ma fundamentalne znaczenie dla efektu końcowego" - zaznaczył Gowin. Dodał, że środowisko naukowe - m.in. KRASP, KPN, Obywatele Nauki, wielu wybitnych uczonych czy doktorantów postulowało, żeby skończyć ze zmianami kosmetycznymi obecnie funkcjonującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.



"Powszechne przekonanie w środowisku akademickim jest takie, że konieczna jest całościowa i głęboka reforma systemu" - zaznaczył szef resortu nauki. Wicepremier stwierdził, że taka logika “idealnie współgra" z jego spojrzeniem na Polskę.



"Środowisko akademickie staje przed trudnymi wyzwaniami nowych czasów. Zdało egzamin i przyczyniło się w wielkim stopniu do rozwoju naszego kraju. Ale świat nie stoi w miejscu - przeciwnie" - podkreślił Gowin.



Jego zdaniem dotychczasowy model rozwoju na wielu polach wyczerpał swoje możliwości. "Dlatego musimy odważnie i roztropnie szukać nowych rozwiązań" - dodał.

"Postanowilismy przeciąć węzeł gordyjski"

W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że w Polsce od 1989 roku rozrastał się gąszcz przepisów, często nowa regulacja zamiast uprościć tylko potęgowała chaos. "Postanowiliśmy przeciąć węzeł gordyjski. Dlatego nasz projekt integruje materię 3 ustaw systemowych: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy o stopniach i tytule oraz dodatkowo integruje ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. O połowę zmniejsza się więc liczba przepisów" - zaznaczył minister Gowin.



Dodatkowo - jak mówił wicepremier - do wspomnianych ustaw jest około 80 rozporządzeń. "Naszym celem jest zredukowanie tych rozporządzeń co najmniej o połowę" - zaznaczył.



Dodał, że metoda pracy nad Ustawą 2.0 wyrasta z przekonania, że otwarty i szczery dialog jest najlepszą drogą do reformowania kraju. "Styl i tryb prac nad Ustawą 2.0 wziął się z szacunku do państwa doświadczenia. Tylko reforma razem wypracowana może zakończyć się sukcesem" - powiedział minister nauki do uczestników kongresu.



Zauważył przy tym, że "reforma nauki i polskich uczelni wymaga ścisłej współpracy środowiska nauki i polityków. Wymaga też wzajemnego zaufania"