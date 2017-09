Gowin: Nowa ustawa szansą dla uczelni regionalnych

Nowa ustawa o uczelniach i nauce stwarza szanse zarówno największym ośrodkom akademickim, jak i uczelniom regionalnym – powiedział w środę wicepremier szef resortu nauki Jarosław Gowin. Dodał, że ustawa ta ma też zapełnić lukę w poziomach kształcenia.

Zdjęcie Jarosław Gowin /Paweł Supernak /PAP

Wicepremier Jarosław Gowin w środę pytany był na Narodowym Kongresie Nauki przez dziennikarzy o losy uczelni i laboratoriów na wschodzie Polski.

"Dzisiaj jest tak, że wiele bardzo nowoczesnych, wybudowanych za setki milionów zł laboratoriów świeci pustkami. Jednym z celów reformy jest to, by w tych laboratoriach - obojętnie czy znajdują się na ścianie wschodniej, zachodniej czy w centrum Polski - naprawdę prowadzona była działalność badawcza" - powiedział minister.

Minister mówił też o programie "Regionalna inicjatywa doskonałości", którego celem jest rozwój określonej dyscypliny naukowej w danej uczelni. "Jestem przekonany, że uczelnie ze ściany wschodniej będą potrafiły doskonale z niego skorzystać" - powiedział. Jak dodał, nie widzi powodów, by uczelnie ze ściany wschodniej nie mogły konkurować o miano uczelni badawczych w innym, ogólnopolskim konkursie "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza". W konkursie tym uczelnie mogą pozyskać nawet dodatkowe 10 proc. dotacji badawczo-dydaktycznej z danego roku.

Gowin przypomniał, że w nowym pro jakościowym algorytmie finansowania uczelni bardzo dobrze wypadł np. UMCS w Lublinie czy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

"Ta ustawa, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, Polski stwarza szanse i dla tych największych ośrodków akademickich i dla uczelni regionalnych" - powiedział wicepremier.

Gowin pytany był też o możliwości, jakie zyskają w zakresie kształcenia uczelnie zawodowe. "W Polsce - na co zwraca uwagę KE - mamy pewną lukę w systemie edukacji - lukę na tzw. 5. Poziomie Krajowych Ram Kwalifikacji. To mniej więcej odpowiada dawnym technikom pomaturalnym" - powiedział. Jak dodał, chodzi o poziom kształcenia pomiędzy maturą a licencjatem. "Ta ustawa uczelniom zawodowym, które chciałby wejść w tę pustą niszę, stwarza odpowiednie możliwości" - zaznaczył.

"Z funduszy europejskich mamy pokaźną kwotę - bodajże 2 mld zł - właśnie na to, by na tym 5. Poziomie kształcenia pojawiło się w Polsce kształcenie na poziomie profesjonalnym. To jest szansa da uczelni zawodowych" - powiedział.