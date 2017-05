Gowin popiera postulat prezydenta w sprawie referendum konstytucyjnego

Zdecydowanie popieram postulat prezydenta zorganizowania referendum konstytucyjnego - oświadczył w piątek lider Polski Razem wicepremier Jarosław Gowin. Jak ocenił, wyniki referendum, będą bardzo ważną wskazówką jak "ukierunkować" prace nad nową ustawą zasadniczą.

Zdjęcie Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin /Andrzej Grygiel /PAP

Gowin był pytany w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, czy popiera postulat prezydenta Andrzeja Dudy, zorganizowania referendum ws. zmian w konstytucji.

Prezydent podczas uroczystości w święto Konstytucji 3 maja, powiedział, że chce, aby w sprawie konstytucji, odbyło się w przyszłym roku referendum - gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił, że naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa, na temat m.in. roli prezydenta, Sejmu, Senatu.

"Zdecydowanie popieram ten postulat; oczywiście pan prezydent i my wszyscy mamy świadomość, że konstytucji nie można zmieniać drogą referendum. To jest sprawa bezsprzeczna" - zaznaczył Gowin. Jak ocenił, "wyniki ewentualnego referendum będą bardzo ważną wskazówką dla nas polityków, dla parlamentu, w jakim kierunku ukierunkować prace nad nową ustawą zasadniczą".

Wicepremier minister nauki przypomniał też, że Polska Razem i on - jako polityk - o potrzebie nowej konstytucji mówili od lat.

Pytany, czy referendum powinno odbyć się razem z wyborami samorządowymi, Gowin powiedział, że jest sprawą dyskusyjną, czy od strony formalnej można połączyć te dwa przedsięwzięcia. "Wolałbym, żeby w tej sprawie głos zabrała Państwowa Komisja Wyborcza i żeby to była pewna rada, pod naszym, polityków adresem" - zaznaczył lider Polski Razem.

"Rozmawiamy z PiS o wyborach samorządowych"

Gowin poinformował też na konferencji prasowej, że Polska Razem, Zjednoczona Prawica rozpoczyna przygotowania do wyborów samorządowych.

"Rozpoczęliśmy rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością na temat współpracy przy wyborach samorządowych. Mam nadzieję, że zawrzemy porozumienie, które pozwoli kontynuować nam współpracę nie tylko na gruncie parlamentarnym, ale także na gruncie samorządowym" - podkreślił szef Polski Razem.

Jak dodał, powołana została grupa pełnomocników regionalnych, wśród nich znaleźli się m.in.: w woj. śląskim senator Tadeusz Kopeć oraz w woj. wielkopolskim poseł Grzegorz Piechowiak. Powołany też został pełnomocnik specjalny na terenie Warszawy - Jacek Ozdoba, a także pełnomocnik krajowy - Marcin Ociepa.

Ociepa wskazał, że Polska Razem "głęboko wierzy" w samorząd. "Dlatego nasze główne przesłania programowe to decentralizacja, partycypacja obywatelska i innowacje" - zapowiedział. "Głęboko wierzymy w to, że obywatele są kompetentni do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje wspólnoty lokalne. Będziemy ich w tym wspierać" - zapewnił.