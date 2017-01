Gowin: Projekt "apteka dla aptekarzy" bezzasadnie uprzywilejowuje jedną grupę

Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, potocznie nazywany "apteką dla aptekarza", w sposób bezzasadny uprzywilejowuje jedną grupę - farmaceutów i jest sprzeczny z zasadą wolności prowadzenia działalności gospodarczej – ocenił wicepremier Jarosław Gowin.

Zdjęcie Jarosław Gowin /Michał Szalast /PAP

W czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego uczestniczy w Katowicach w kolejnej z serii konferencji Narodowego Kongresu Nauki poświęconych kluczowym problemom polskiej nauki.

Podczas briefingu, pytany był przez dziennikarzy także o projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który m.in. przyznaje prawo prowadzenia aptek wyłącznie farmaceutom. Podkreślił, że jest przeciwnikiem tych propozycji.

- Uważam, że w sposób bezzasadny, uprzywilejowuje on jedną grupę - farmaceutów. Uważam, że jest to projekt w sposób jaskrawy sprzeczny z zasadą wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa do prywatnej własności - ocenił Gowin.

Przypomniał, że w środę komisja nadzwyczajna ds. deregulacji opowiedziała się za odrzuceniem w całości tego projektu. - Cieszę się, że projekt został odrzucony przez jedną z komisji. Jakie będą jego dalsze losy, zobaczymy. Być może uda się do tego projektu wprowadzić takie poprawki, które uczynią go akceptowalnym - dodał.



Co zakłada projekt?

Według jego wiedzy - jak powiedział - "projekt jest kontestowany przez całą opozycję". - Budzi też kontrowersje w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy i to właśnie z inicjatywy posłów Polski Razem został on odrzucony przez komisję ds. deregulacji - wskazał.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, potocznie nazywany "apteką dla aptekarza", przyznaje prawo prowadzenia aptek wyłącznie farmaceutom, ogranicza liczbę aptek posiadanych przez jeden podmiot i wprowadza kryterium liczby mieszkańców przypadających na aptekę.

Projekt przewiduje, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej miałby: farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Wcześniej - 17 stycznia - komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt dla komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Jego przyjęcie rekomendowało wówczas ministerstwo zdrowia i samorząd aptekarski; przeciw były m.in. rodzinne sieci aptek, duże sieci aptekarskie i opozycja.

Projekt ma nie dotyczyć 15 tys. już funkcjonujących aptek, nowe przepisy miałyby objąć nowe podmioty.