Gowin: Rząd przyjął reformy uczelni

Rząd przyjął projekt ustaw reformujących polskie uczelnie - poinformował wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Dodał, że przyszłoroczne nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną o 3,7 mld zł.

Zdjęcie Jarosław Gowin /Jakub Kamiński /PAP

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - poinformował we wtorek na konferencji prasowej szef resortu wicepremier Jarosław Gowin.



"Ta ustawa zastępuje cztery obecnie istniejące ustawy. Zdecydowanie powiększa autonomię uczelni, otwiera ścieżki awansu dla młodych naukowców, zwiększa poziom umiędzynarodowienia polskich uczelni i nauki" - podsumował Gowin.

W wyniku rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim i minister finansów Teresą Czerwińską ustalono - poinformował Gowin - że w projekcie nastąpią korekty dotyczące wzrostu finansowania sektora nauki i szkolnictwa wyższego. "Przyjęliśmy, że wprowadzimy algorytm, który będzie prowadził z roku na rok w ciągu najbliższych 10 lat do systematycznego podnoszenia nakładów na naukę w stosunku do poziomu PKB. (...) Jeśli gospodarka będzie rosła np. o 4 proc., to poziom wzrostu nakładów na naukę w danym roku będzie nieco wyższy, niż 4 proc. W ten sposób w stosunku do PKB te nakłady będą rosły" - poinformował wicepremier.

Jak zapewnił, w przyszłym roku wzrost nakładów na naukę wyniesie o 700 mln zł. "Po drugie z okazji reformy rząd wyda obligacje skarbu państwa na uczelnie w wysokości 3 mld zł. Przyszłoroczne nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną więc o 3,7 mld zł" - zapowiedział.

"Nasz rząd zainwestuje w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Środki mniejsze niż te, o które postulowało ministerstwo, ale naprawdę poważne" - skomentował Gowin.